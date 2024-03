GP Bahrain, FP3: Ferrari nel segno di Sainz, qualche problema per Max

Trentaquattro i gradi dell’asfalto e venti quelli dell’aria: queste le temperature oggi a Sahkir dove si é tenuta la terza sessione di prove libere prima delle qualifiche di oggi pomeriggio. Ieri le due Mercedes hanno concluso in prima e seconda posizione seguite da Alonso e Sainz. Verstappen solo sesto. Oggi é stato dedicato alla simulazione delle qualifiche.

La terza sessione di prove libere si conclude con al comando Sainz che chiude con 1:30:824 seguito da Alonso e poi Verstappen. Il tre volte campione del mondo ha lamentato problemi al cambio via radio, ma si é mostrato sicuramente piú pimpante di ieri. Il monegasco della rossa si é invece mostrato piú lento rispetto a Sainz, almeno di tre decimi nel primo settore.

La McLaren di Norris aveva mostrato del fumo sul posteriore, ma alla fine nulla di preoccupante e chiude al quinto posto, mentre il compagno di squadra termina settimo. É Russell a pizzarsi tra le due McLaren. Dopo l’ottima prestazione di ieri – che lo ha visto secondo dopo Hamilton – oggi chiude sesto.

A seguire Perez, Hulkenberg, Stroll e Ricciardo che nel corso delle FP1 aveva concluso primo. Hamilton solo dodicesimo, mentre Tsunoda, pur avendo mostrato delle ottime prestazioni soprattutto nel primo settore, chiude tredicesimo. Concludono Magnussen, Albon, Zhou, Bottas, Ocon, Sargeant e Gasly.

FP3 CLASSIFICATION

The two Spaniards lead the way ahead of the first qualifying of the season #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/KyJl9Oaj92

— Formula 1 (@F1) March 1, 2024