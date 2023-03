GP Bahrain, Alonso: “Tutto questo sembra irreale”

Inizio di stagione con il botto per Aston Martin: Alonso ottiene la terza piazza per il GP del Bahrain

Driver Of The Day, 99esimo podio in carriera e autore di sorpassi monster, il GP del Bahrain ha evidenziato l’ardente verve e forma smagliante di Alonso. L’asturiano nel post qualifica aveva dichiarato che si sarebbe fatto trovare pronto per il podio, in caso di colpi di scena, e così è stato. L’Aston Martin così ha confermato la sua potenza anche in gara. Non si tratta più di soltanto di test, prove o supposizioni, la prima prova del nove è stata superata.

“Congratulazioni a Lance, il mio compagno di squadra. Nonostante ha avuto un intervento chirurgico circa dieci giorni fa è riuscito a essere qui a lottare con tutti noi. Per il team è stato un weekend grandioso, infatti concludere sul podio alla prima gara dell’anno è straordinario. Il lavoro effettuato dalla squadra durante l’inverno e il weekend di gara è incredibile. Siamo stati la seconda monoposto migliore del weekend e tutto questo sembra irreale“. ha così affermato Alonso nelle dichiarazioni a caldo post GP del Bahrain.

Partenza complicata, ma più adrenalina in pista con i sorpassi

Partito quinto, ha perso la posizione contro Lewis Hamilton e ha dovuto recuperare terreno dal primo giro, a causa di una partenza complicata. Uno dei momenti più salienti è stato proprio il duello in pista con il britannico, che è riuscito a sorprendere all’interno di curva 10, rendendosi protagonista di un sorpasso da manuale. Approfittando del ritiro di Leclerc, è andato a caccia del connazionale Sainz e sorpassandolo si è aggiudicato il podio.

A riguardo ha dichiarato: “Chiaramente mi sarebbe piaciuto partire davanti a loro e poi sfruttare il passo. La partenza però, non è stata delle migliori oggi e quindi ho sorpassato in pista, ma è stato entusiasmante e adrenalinico. Mi sono divertito e sicuramente ho fatto divertire il pubblico, perciò sono contento”. E’ il primo podio di Alonso dal GP del Qatar 2021 e anche il primo vestito di verde. Da quando l’Aston Martin è tornata in Formula 1 due stagioni fa, è la seconda volta che un suo pilota sale sul podio. Il precedente l’ha ottenuto con Sebastian Vettel in quel caotico GP dell’Azerbaijan del 2021, in cui fu secondo.