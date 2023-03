GP Bahrain, l’ordine di arrivo

L’ordine di arrivo del GP del Bahrain ci regala Max Verstappen, Sergio Perez e Fernando Alonso sui tre gradini del podio. Ferrari tradita dal motore e dal degrado delle mescole

Red Bull di un altro pianeta che comanda fin dall’inizio la gara e conclude con una doppietta più che meritata. Degrado mescole inesistente per il team di Milton Keynes che percorre il long run con le mescole rosse, quando tutti gli altri team sono costretti a montare pneumatici hard. Una gara gestita con lucidità, precisione e freddezza dall’inizio alla fine che ha permesso ai due piloti di agguantare le prime due posizioni. L’ordine di arrivo del GP del Bahrain ci regala un inarrestabile Fernando Alonso che torna protagonista con la sua Aston Martin.

Alonso e Hamilton: come ai vecchi tempi

Alonso oltre a dimostrarsi un leone da arena e lottare fino alla fine per la terza posizione si rende protagonista anche di un sorpasso da manuale ai danni del suo storico rivale Lewis Hamilton. Ne hanno combattute tante di battaglie questi due piloti, i quali nutrono emozioni di odio e rispetto nei confronti reciproci. Un Hamilton davanti e un Alonso costretto a inseguire, ma al pilota spagnolo ci vuole poco per effettuare un sorpasso da manuale alla curva 10 del circuito.

Beffa Ferrari

Troppi ancora i problemi irrisolti in casa Ferrari. A preoccupare sin dall’inizio dei test è stato il degrado delle mescole, che si conferma il nemico numero uno per le monoposto del Cavallino. Un Leclerc partito bene costretto però a inseguire un Verstappen irraggiungibile. Buoni i pit stop di entrambi i piloti ma a fermare il monegasco al giro 41 è un problema al motore endotermico che costringe il pilota al ritiro. Bene Sainz in terza posizione fino al giro 46 costretto poi a cedere a un più veloce Fernando Alonso.

MAX VERSTAPPEN WINS THE OPENING RACE OF THE 2023 SEASON!!! 🙌#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Nw4WKNaYh6 — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Gp del Bahrain: l’ordine di arrivo

Max Verstappen

2. Sergio Perez + 11.987

3. Fernando Alonso + 38.637

4. Carlos Sainz + 48.052

5. Lewis Hamilton + 50.977

6. Lance Stroll + 54.502

7. George Russell + 55.873

8. Valtteri Bottas + 1:12.647

9. Pierre Gasly + 1:13.753

10. Alexander Albon + 1:29.774

11. Yuki Tsunoda + 1:30.870

12. Logan Sargeant + 1 giro

13. Kevin Magnussen + 1 giro

14. Nyck De Vries + 1 giro

15. Nico Hulkenberg +1 giro

16. Zhou Guanyu + 1 giro

17. Lando Norris + 1 giro

Esteban Ocon DNF

Charles Leclerc DNF

Oscar Piastri DNF

