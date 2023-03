GP Bahrain, Alonso: “Podio alla portata? Solo se…”

Fernando Alonso è molto contento del quinto posto ottenuto in qualifica per il GP del Bahrain. Lo spagnolo assicura che questo è solo l’inizio

L’Aston Martin continua a dare conferme anche in qualifica. Alonso infatti per il GP del Bahrain scatterà dalla quinta piazza e afferma che questo progresso è qualcosa di incredibile per il team. L’asturiano non esclude di poter lottare per il podio in caso si verifichino colpi di scena. Nessuno si aspettava una simile escalation, quando Alonso ha annunciato il suo approdo in Aston.

What a performance from this guy. 💚#BahrainGP pic.twitter.com/WxQ70BN2Vm — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 4, 2023

“Abbiamo ottenuto un bel risultato. Durante le prove è difficile capire effettivamente quanto si è distanti o vicini ai rivali. In qualifica abbiamo capito che ci manca circa mezzo secondo per lottare per la pole e quindi abbiamo centrato le nostre aspettative. Tutto ciò era impensabile quando ho firmato otto mesi fa. I test non sono sempre attendibili, quindi la prima gara è la prova del 9“ ha così dichiarato Alonso al termine delle qualifiche per il GP del Bahrain.

L’entusiasmo è tangibile, podio alla portata?

Alonso sottolinea che l’AMR23 portata in Bahrain è la base di un progetto nuovo che suscita grande entusiasmo. Le sensazioni sono state molto buone in questa prima qualifica. “Siamo praticamente all’inizio di questo progetto e i progettisti mi assicurano che ci sono notevoli novità in arrivo. Ci saranno importanti sviluppi nelle prossime gare e vedere quanta voglia di progredire ha tutto il team è entusiasmante. Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin sono molto vicine e in base al circuito in cui si gareggerà, ci saranno alcune che saranno più performanti delle altre. Ciò suscita curiosità e renderà il Mondiale molto divertente“.

In ottica gara, Alonso sottolinea che partono da una buona posizione. In caso di colpi di scena salire sul podio è un obiettivo percorribile. “Per domani vedremo, il punto di forza della monoposto è il long run, quindi partendo nei primi cinque speriamo di poter lottare per ottenere punti preziosi. Podio alla portata? In caso di colpi di scena ci faremo trovare pronti”, ha così concluso il due volte campione del mondo.