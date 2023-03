GP Bahrain, Perez: “Male in partenza, limitato i danni”

Nella notte del Bahrain è dominio assoluto Red Bull, con Sergio Perez che termina il GP alle spalle dell’inarrivabile Max Verstappen

Doppietta e chiaro segnale agli avversari. Il team di Christian Horner rispetta i pronostici della vigilia, portandosi a casa l’intera posta in palio in quel di Sakhir. Se il weekend del Bahrain per Verstappen può essere definito semplicemente perfetto, quello di Sergio Perez è stato altrettanto solido grazie al secondo posto ottenuto sia in qualifica che al termine del GP. Nonostante una partenza non ottimale e un primo stint passato alle spalle della Rossa di Charles Leclerc, il messicano ha aspettato il pit-stop per poi riprendersi la posizione ai danni di una Ferrari nettamente inferiore.

LAP 26/57 Perez sweeps past Leclerc at Turn 1 Red Bull are 1-2 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/WoW6BDrUiu — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Perez soddisfatto della prestazione: “Ottimo inizio!”. E manda un segnale al compagno di squadra…

Al termine della gara Checo si è detto contento del risultato, soprattutto se paragonato a quanto successo un anno fa: “Oggi era importante portare entrambe le vetture al traguardo. Se ripensiamo a come avevamo cominciato la scorsa stagione, è davvero un grande inizio“. L’unico rammarico resta forse lo stacco frizione: “Credo che oggi a escludermi dalla lotta per la vittoria sia stata la partenza. Sono comunque riuscito a limitare i danni conquistando un buon secondo posto, – continua – era il massimo che potevo fare”.

Nonostante sia trascorso solamente il primo weekend di ventitré, il pilota messicano sembra aver cominciato con il giusto approccio. “Nel complesso disponiamo di un pacchetto molto forte, mi sento parecchio a mio agio con la vettura”, ha affermato nel post-gara. Sergio fa capire che ci crede e manda un messaggio a Verstappen: “Sessione dopo sessione mi sto avvicinando sempre di più. La stagione è lunga e da parte mia posso dire che farò del mio meglio”. Oggi però è stata un’ottima giornata per l’intero il team di Milton Keynes: “Come squadra abbiamo lavorato davvero sodo durante l’inverno – conclude Perez – ed è bellissimo vedere tutti che si godono questo risultato“.