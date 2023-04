GP Azerbaijan, Verstappen: “Qui è sempre dura”

GP Azerbaijan, Max Verstappen è in seconda posizione al termine delle qualifiche, alle spalle del poleman Charles Leclerc

Max Verstappen ottiene la seconda posizione, al termine delle qualifiche del GP Azerbaijan disputate nella giornata di venerdì. Davanti a lui e in pole position, c’è Charles Leclerc e in terza posizione, il compagno di squadra in Red Bull, Sergio Perez.

Dato il nuovo format della Sprint Race, la ritrovata prima fila, targata Leclerc-Verstappen la vedremo in azione al Gran Premio che scatterà domenica. Nella giornata di sabato, ci sarà una seconda qualifica, valida per la Sprint Race che scatterà nel pomeriggio.

La Red Bull e Max Verstappen, sono stati autori del miglior tempo nell’unica sessione di prove libere disputate nella mattinata sul circuito cittadino di Baku.

In qualifica, la situazione inizialmente non cambia, con Max Verstappen che inizia fin da subito a far cantare il cronometro, segnando un ottimo tempo di 1:41.887, piazzandosi in prima posizione. Ritornati in pista dopo le interruzioni causati dall’AlphaTauri di De Vries e dall’Alpine di Pierre Gasly e malgrado la temperatura dell’asfalto scesa, Max Verstappen continua a mostrare delle ottime prestazioni e tempi, anche se poi si è dovuto accontentare del secondo posto, e osservare Charles Leclerc prendersi la prima posizione.

Red Bull sembra essere molto forte e veloce anche lungo le stradine di Baku, ma la Ferrari soprattutto con il pilota monegasco, sembra dimostrare di essere molto vicina alla RB18. Sono solo pochi decimi a separare Verstappen da Leclerc.

In Q2, è ancora Max Verstappen e Sergio Perez a segnare i migliori tempi, prendendosi la prima fila, con la Rossa che sembra essere in difficoltà con le gomme.

In Q3, torna il duello tra la Red Bull e la Ferrari. Max Verstappen va fin da subito in pole position, ma seguito come una lepre dalla Rossa di Leclerc. Tant’è che nel finale, è proprio l’alfiere numero 16 della Scuderia di Maranello, a prendersi la pole position, facendo scivolare in seconda posizione Max Verstappen con un distacco di appena sei decimi.

Max: “Domani? Vedremo cosa accadrà”

“Qui è sempre dura mettere tutto insieme nel giro. Credo che nel secondo tentativo, di aver provato qualcosa di diverso nel giro di preparazione, che non si è rivelato l’ideale poi per il tempo finale,” ha esordito Max Verstappen, al termine delle qualifiche del GP Azerbaijan.

“Ma, qui è davvero dura. In Q3 siamo stati al limite per cercare di fare tutto alla perfezione, e non era affatto semplice. Ciò nonostante, siamo secondi e sappiamo di avere un’ottima vettura per la gara. Quindi nel complesso non è male, anche se ovviamente vuoi sempre partire davanti. Ma dovremo superare un pilota,” ha poi aggiunto.

Ricordiamo, che il risultato di queste qualifiche, rappresenta la griglia di partenza del GP Azerbaijan, che scatterà domenica. La giornata di sabato, ovvero domani, ci sarà una Qualifica Sprint che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race in programma nel pomeriggio.

Come sarà la preparazione in casa Red Bull, e di Max Verstappen in vista della Sprint Day? E soprattutto in vista di domenica?

“Vedremo, cosa riusciremo a fare domani. Magari, stasera riusciamo a trovare qualcosina, per far meglio. Ma, nel complesso la cosa più importante, è restare puliti. Qui, è molto facile commettere errori. È una cosa che vorremmo evitare, poi vediamo cosa accadrà domani,” ha così risposto Max Verstappen.