Sprint race: in arrivo un nuovo format

I massimi vertici del Circus hanno approvato il nuovo format della Sprint race. Tutto il weekend di gara sarà importante, ma quali sono i cambiamenti che verranno messi in atto?

La Formula 1 ha approvato le modifiche allo svolgimento della gara Sprint. Tutte e sei le tappe del calendario in cui si svolgerà verranno coinvolte, a partire da questo weekend a Baku. La “gara veloce” ha fatto il suo debutto nel 2021, con il formato originale che prevedeva una qualifica al venerdì per stabilire l’ordine di partenza della Sprint. Il risultato della gara stessa del sabato, dove si percorrevano 100 chilometri, avrebbe poi determinato la griglia di partenza per il Gran Premio della domenica. Tuttavia, le modifiche appena approvate fanno sì che la gara veloce diventi una competizione a sé stante. Quali sono dunque le modifiche apportate nel nuovo format della Sprint?

Il venerdì vedrà solo una sessione di prove libere e le qualifiche per stabilire la griglia di partenza della domenica. Il sabato, invece, comprenderà la gara Sprint di 100 chilometri con le proprie qualifiche a parte. Queste ultime prenderanno il nome di “Sprint Shootout“. La SQ1 avrà una durata di 12 minuti, la SQ2 di 10, mentre la SQ3 ne durerà 8. Gli pneumatici nuovi saranno obbligatori per ognuna delle tre fasi, con le medie per SQ1 e SQ2 e le soft per SQ3.

Diventando la Sprint un evento a sé stante, con gli incidenti che non comprometteranno il Gran Premio della domenica, i piloti dovrebbero essere più incentivati a spingere nei 100 chilometri di gara. I punti conquistati al sabato non subiranno variazioni. Oltre al Baku City Circuit in Azerbaijan, le altre sedi della gara veloce di Formula 1 per il 2023 saranno l’Austria, il Belgio, il Qatar, il Texas e il circuito del Brasile.

Cosa cambia per le penalità?

A seguito dell’approvazione del nuovo format della Sprint, cambia anche la gestione delle penalità durante l’intero weekend. Qualsiasi penalità presa durante il venerdì sarà scontata la domenica. Qualsiasi penalità presa nella Sprint Shootout, sarà scontata durante la Sprint. Infine, una penalità ricevuta durante la Sprint si applicherà durante il Gran Premio di domenica. Inoltre, un eventuale violazione del parco chiuso comporterà la partenza dalla corsia dei box in entrambe le gare del weekend. Le infrazioni legate alle power unit si applicheranno solo alla corsa della domenica, a meno che non siano anche una violazione del parco chiuso.

Nel frattempo, la Commissione di Formula 1 riunitasi oggi, oltre ad approvare le modifiche per la Sprint, ha discusso sull’utilizzo delle power unit. I vertici hanno concordato l’aumento da tre a quattro, delle sostituzioni di elementi del motore di combustione interna (ICE), del turbocompressore, della MGU-H e della MGU-K solo per il 2023. Inoltre, la definizione aggiornata di “lavorare su una vettura“, mentre si sconta una penalità ai box, sarà ora inclusa nel Regolamento Sportivo. Infine, i costi delle iniziative di sostenibilità saranno esclusi dal conto del budget cap.

Margherita Ascè