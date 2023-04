GP Azerbaijan, qualifiche: Leclerc ruba la pole a Verstappen

GP Azerbaijan, qualifiche terminate sul circuito cittadino: pole position di Charles Leclerc, seguito da Max Verstappen e Sergio Perez

Si riapre il weekend di gara sul circuito cittadino dell’Azerbaijan. Le venti vetture presenti in griglia hanno già avuto modo di testare l’asfalto attraverso la prima e unica sessione di prove libere. Ad oggi, venerdi 28 Aprile, si sono svolte le qualifiche per la giornata di domenica, un GP dell’Azerbaijan ricco di sorprese, soprattutto contando i nuovi pacchetti di aggiornamenti per alcuni team. Ma cosa è successo in questa sessione?

Superiorità Red Bull, ma la Ferrari porta a casa la pole

Ad iniziare il valzer delle qualifiche è Max Verstappen, che si piazza in ‘pole position’ con un tempo di 1:41.887. Sessione di Q1 di breve durata, a causa di una bandiera rossa provocata dall’Alpha Tauri di De Vries. Un interruzione che ha contribuito a far scendere rapidamente la temperatura dell’asfalto. E proprio a causa di questo abbassamento di temperatura, che si è avuta un ulteriore interruzione provocata dall’Alpine di Pierre Gasly. Ritorna la bandiera verde sul circuito, e le prestazioni di Max Verstappen migliorano ulteriormente, insieme al suo compagno di squadra, sancendo una prima fila tutta Red Bull.

Tuttavia nulla è perduto, perché grazie a un colpo di scena dell’ultimo secondo, Charles Leclerc ruba la pole position a Max Verstappen con una differenza di pochi decimi. Successivamente, si accendono i semafori per il Q2, in cui Sergio Perez e Max Verstappen rispondono alzando le prestazioni, e occupando così la prima fila. Nonostante il miglior tempo del Q1 la Ferrari dimostra ancora molta difficoltà con le gomme, riscontrata in entrambe le vetture. Una difficoltà che si riflette nelle prestazioni di entrambi i piloti, che chiudono il Q2 in seconda e quarta posizione. Clamorosa invece, l’eliminazione di George Russel al termine della seconda sessione di qualifiche.

Si apre il Q3 sul circuito di Baku, con un duello tra entrambe le monoposto della Red Bull e della Ferrari. Le prestazioni infiammano il circuito di Baku, protagonista ancora una volta la pole position di Max Verstappen, seguito da Charles Leclerc. Grande difficoltà anche per l’Aston Martin, che fatica a piazzare la monoposto tra le prime posizioni. Colpo di scena per la Ferrari, che con una super prestazione di Charles Leclerc strappa la pole position a Max Verstappen per sei decimi. A seguirlo, le vetture della Red Bull che lo dividono dal suo compagno di squadra Carlos Sainz.