GP Azerbaijan, Leclerc: “La pole? Una sorpresa positiva”

Il pilota della Ferrari, competitivo per l’intera durata delle qualifiche, ha siglato la prima pole di stagione staccando di pochissimo le due Red Bull

Il GP dell’Azerbaijan si preannuncia infuocato. Durante la sessione di qualifica odierna, valida per la gara di domenica, Charles Leclerc ha siglato la prima pole position di stagione, firmando un tempo di 1:40.203. Il monegasco ha staccato le due Red Bull di pochi millesimi, mettendo insieme un giro perfetto in un weekend certamente molto impegnativo, dati i ritmi serrati cui tutti i piloti saranno costretti.

Lo stesso Leclerc, al termine delle qualifiche, ha evidenziato questo particolare: “È stato e sarà un weekend molto impegnativo. Abbiamo avuto solo una sessione di prove libere e poi siamo stati subito impegnati in qualifica. Ma il feeling è stato buono sin da subito, quindi sono molto contento“. Un feeling positivo che forse ha dato più sicurezza al monegasco della Ferrari che, dopo tre settimane di stop dalla Formula 1, torna in pista tra chiacchiericci e speculazioni che, nel futuro, lo vedono distante dalla casa di Maranello.

Per Leclerc l’obiettivo è il comando della gara

Nonostante l’ottimismo e l’entusiasmo del risultato raggiunto, Leclerc cerca di mantenere i piedi saldi a terra, convinto che la Red Bull darà filo da torcere sul passo gara. Per il monegasco sarà difficile mantenere la leadership della gara, anche se l’obiettivo sembra proprio essere quello in vista del GP dell’Azerbaijan di domenica. “Siamo arrivati a questo weekend pensando che sarebbe stato un buon risultato rimanere davanti ad Aston Martin e Mercedes in qualifica. E alla fine siamo in pole, quindi è davvero una sorpresa positiva“, ha dichiarato Leclerc. “Non dobbiamo dimenticare che in gara, forse, saremo ancora dietro alla Red Bull, quindi sarò difficile mantenere il comando“.

Prima dell’appuntamento di domenica, però, anche Leclerc sarà impegnato nella seconda sessione di qualifica, che determinerà l’ordine di partenza della Sprint Race. Si tratterà, di fatto, di un dover rifare le cose daccapo, anche se il ritmo dimostrato oggi sul circuito di Baku lascia ben sperare anche in vista delle qualifiche di domani. “Sarà impegnativo, perché non abbiamo provato le medie“, ha sottolineato il monegasco. “Dovremo essere sul pezzo, per cui non c’è margine di errore. Ma il passo sembra forte, quindi speriamo di poter passare Q1 e Q2 e di spingere poi in Q3“.