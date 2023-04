Ferrari: sviluppi in arrivo a Baku?

Il Team Principal della Ferrari mette subito le cose in chiaro: non ci saranno aggiornamenti in vista di Baku. I tifosi dovranno aspettare i prossimi Gran Premi per vedere gli sviluppi sulla monoposto

I tifosi della Ferrari, così come tutto il team, sono alla caccia di risposte, o meglio di conferme. Un inizio troppo deludente se la scuderia che si rappresenta è quella di Maranello. Il lavoro da fare rimane tanto, ma in questa pausa la squadra non è stata certo con le mani in mano. Tanti i test che sono stati condotti al quartier generale, tutti con l’unico obiettivo di provare i nuovi assetti e gli aggiornamenti che verranno introdotti nelle prossime gare, per cercare di aumentare la competitività della Rossa. La domanda che tutti si pongono riguarda però le tempistiche con cui la Ferrari porterà gli sviluppi nel corso dei prossimi Gran Premi.

La voglia di risolvere i problemi al più presto è tanta ed è inutile negare le grandi aspettative che porta con sè la gara di Baku. La Ferrari ha bisogno di dare segnali di ripresa e sarebbe bello vederla battagliare con le altre big già dal primo weekend dopo la lunga pausa primaverile. La necessità è quella di cominciare a raccogliere punti e non sprecare occasioni, perché le avversarie non aspettano nessuno. Il Cavallino Rampante a oggi è relegato alla quarta posizione nel Campionato Costruttori, a una certa distanza da Mercedes e Aston Martin. Inutile al momento parlare di Red Bull, blindata in prima posizione in entrambi i campionati.

Il piano di sviluppo

Qual è quindi il calendario degli sviluppi che la Ferrari intende seguire? Innanzitutto ci si aspettava qualcosa in arrivo per Baku, ma Vasseur è stato chiaro nel confermare che non ci saranno aggiornamenti in Azerbaijan. In merito a ciò, ha dichiarato: “A Baku testeremo il pacchetto sull’aereodinamica, ma nulla di più. Il fatto che ci sia la gara Sprint complica le cose, poiché avremo solo una sessione di prove libere in tutto il weekend. Per quanto riguarda gli sviluppi, non arriveranno sicuramente tutti insieme, ma sarà un flusso costante”.

E infine il Team Principal conclude: “Miami, Imola e Barcellona saranno appuntamenti molto importanti, perché porteremo delle novità. A Monaco invece niente. Ci stiamo attenendo al piano di lavoro stabilito a inizio anno, ma abbiamo fatto delle modifiche in base alle necessità del periodo che stiamo vivendo. A Melbourne la vettura si è comportata molto bene, per cui lavoriamo in quella direzione. Inutile parlare di una vettura B, perché non sarà totalmente modificata. Il nostro obiettivo non è quello di stravolgere la monoposto, ma di continuare ad aggiornarla in modo massiccio“.

Margherita Ascè