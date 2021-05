GP Azerbaijan: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Il Gran Premio d’Azerbaijan arriva alla sua quinta edizione dopo aver saltato l’appuntamento del 2020 a causa della pandemia. Prima di passare agli orari TV del GP d’Azerbaijan facciamo un salto sul tracciato.

Il circuito cittadino di Baku, è stato ricavato nelle strade della capitale in collaborazione con Hermann Tilke e studiato in modo da mostrare i migliori scenari della città come sfondo della gara.

Il tracciato lungo 6.003 m, alterna tratti molto veloci a tratti più lenti. Il rettilineo dei box lungo 2,2 km, preceduto anche da un tratto con curve da affrontare in piena velocità, permetterà alle monoposto di raggiungere velocità molto elevate.

Le prime curve, dalla 1 alla 7, sono curve a 90°, mentre più particolare è l’anello che circonda la città vecchia, caratterizzato dalle curve 8, 9 e 10 la cui sede stradale è larga poco più di 7 metri.

Azerbaijan orari TV

l week-end avrà inizio venerdì 4 giugno 2021 con le prime due sessioni di prove libere (FP1 – FP2), dalle 10:30 fino alle 11:30 e dalle 14:00 fino alle 15:00. Sabato 5 giugno 2021 alle ore 11:00 ci sarà la terza sessione (FP3) di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 14:00.

La gara inizierà domenica 6 giugno 2021 alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e in diretta su F1world, mentre su TV8 potrete vedere la gara in differita.

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari del GP d’Azerbaijan in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 04 giugno 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 10:30 alle 11:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 14:00 alle 15:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Sabato 05 giugno 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD

Prove Libere 3 – Dalle ore 11:00 alle 12:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 14:00 alle 15:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita



Qualifiche – Dalle ore 18:00* – Differita su TV8

Domenica 06 giugno 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD

Gara – Dalle ore 14:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 18:00* – Differita su TV8

* gli orari della differita, del GP d’Azerbaijan in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il Gran Premio d’Azerbaijan in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD.

Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.



Qualche dato tecnico sul circuito

Luogo: Baku

Giri: 51

Lunghezza giro: 6,003 km

Prima gara disputata: 2016

Web: bakucitycircuit.com

