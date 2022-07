GP Austria, Verstappen: “Sono contento, ma i punti si fanno domani e domenica”

Max Verstappen fa il miglior tempo nelle qualifiche del GP d’Austria e si aggiudica la pole position

È di Verstappen la pole position del GP d’Austria. Per dirla con il commentatore di Sky, Carlo Vanzini: “È una bolgia il Red Bull Ring“. Tra il visibilio degli scatenatissimi tifosi Orange, Max Verstappen, l’idolo di casa, conquista la pole all’ultimo secondo. Dopo che entrambi i piloti della scuderia rivale per eccellenza, la Mercedes, hanno concluso le loro qualifiche contro il muretto provocando due bandiere rosse, è proprio il pupillo della Red Bull ad aggiudicarsi il diritto di partire dalla prima piazzola nella Sprint Qualifying di domani.

“È stata molto lunga l’interruzione delle due bandiere rosse. Non è mai bello perché è difficile portare le gomme in temperatura, la pista scende di temperatura, c’è il vento che cambia. È una pista abbastanza impegnativa sulla quale azzeccare il giro è difficile. Non ci sono tante curve, però le curve che ci sono sono abbastanza complicate da affrontare. Sono contento della mia pole, però so anche che domani e domenica si fanno i punti“.

Tanti punti sono in gioco con la Sprint e la gara

Per Verstappen sarà importante sfruttare la pole in Austria e affrontare la curva 1 in modo da difendersi dalle Ferrari: “Noi abbiamo una grande macchina, di solito la qualifica non è il nostro punto di forza, quindi spero, ovviamente, di avere una buona curva 1 pulita, con un buon scatto al via perché tutto può succedere. Però sono fiducioso della macchina che abbiamo“.

Le ultime parole sono di ringraziamento per i suoi fedeli fans che riempiono le tribune del Red Bull Ring: “È incredibile vedere questa folla, vedere così tanto arancione. Il sostegno che da tanti anni ricevo qua sicuramente mi dà un sorriso sul volto, spero che posiamo convertirlo in un gran weekend“.