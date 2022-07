GP Austria qualifiche, Sainz: “Persi dei decimi ma colpa della bandiera rossa”

GP Austria, tra Sainz e la caduta del titano

Si sono appena concluse le qualifiche sul circuito del GP d’Austria, necessarie per la griglia di partenza della Sprint Race di domani. A dominare è stato Max Verstappen, seguito da Leclerc a 29 millesimi. Carlos Sainz ha concluso in terza posizione, dopo una movimentata qualifica che ha visto Lewis Hamilton a muro durante il Q3. Non accadeva dal 2017 ed ha lasciato sorpresi un po’ tutti. Lewis a muro è un evento più unico che raro. A causa della conseguente bandiera rossa, Leclerc non ha potuto concludere il suo giro veloce. Il monegasco si è subito lamentato con il team che questa volta però, non centrava nulla.

L’allineamento dei pianeti ha portato ben due Mercedes a muro, con Russell che ha seguito il compagno nel muro durante il giro veloce di ripartenza dalla bandiera di Hamilton. A 2 minuti e 31 secondi dalla fine tutto era ancora da decidere. All’ultimo secondo Verstappen ha superato Leclerc tra il boato del pubblico, da sempre molto legato all’olandese, strappando la pole. Sainz non ha replicato quindi il risultato in Gran Bretagna ma segue il compagno di squadra e, come ha chiarito Leclerc, non ci sono problemi interni alla Scuderia nonostante il trascorso. Carlos combatterà per la vittoria o almeno per difendere il compagno contro la Red Bull dell’agguerrito messicano. Perez infatti è per ora quarto, ma è convocato dai commissari alle 19 per un possibile taglio curva non registrato da un sensore.

Tutta colpa della bandiera rossa

“Potevo fare meglio in alcuni punti, la bandiera rossa mi ha rovinato il giro migliore. Quando sono uscito avevo le gomme troppo fredde per cui sono soddisfatto del risultato” ha commentato Sainz al termine delle qualifiche, ed ha poi aggiunto: “Domani corro per vincere. Il mio obiettivo è vincere la Sprint, e posso farcela partendo dal lato pulito della pista”. Le qualifiche del GP d’Austria portano quindi lo spagnolo Sainz ancora dietro il compagno Charles ma con la Sprint Race di domani le carte in tavola potrebbero cambiare…o finire nella ghiaia.