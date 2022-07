GP Austria, Leclerc: “Qualifica entusiasmante, ma…”

Qualifiche impegnative e al cardiopalma per il GP d’Austria, che relegano Leclerc in seconda posizione, ma…

Charles Leclerc si è reso protagonista di una bella prestazione nelle qualifiche per il GP d’Austria. Ciò nonostante sia stata piuttosto complicata, perché martoriata da alcune bandiere rosse. A riguardo il monegasco ha dichiarato: “E’ stata una qualifica decisamente impegnativa ma anche entusiasmante, perché siamo tutti e 3 molto vicini. Io ho riscontrato alcune difficoltà nell’ultimo giro, perché non riuscivo a riportare le mescole in temperatura. Ciò è dovuto al fatto che ho trascorso così tanto tempo ai box. Max è stato leggermente più veloce, perciò mi congratulo con lui. Speriamo di divertirci anche domani”.

La Ferrari ha mostrato di avere qualche problema in gara ultimamente, infatti solitamente dimostra di essere più forte il sabato. Stavolta però le qualifiche si sono disputate il venerdì, per il format stravolto dalla presenza della Sprint Race. Questo potrebbe dare l’opportunità di ottenere un bel bottino di punti. Ma Charles Leclerc dopo una qualifica brillante per il GP d’Austria, che approccio adotterà per la Sprint Race? Sarà arrembante già in curva 1? Se non si vogliono avere intoppi è necessario procedere con metodo, visto che perdere punti in ottica mondiale non è più consentito.

Si prospetta una Sprint Race infuocata

“Vorrei fare una gara pulita, seppur le ultime cinque gare sono state un po’ un disastro da parte mia. Perciò spero che fili tutto liscio stavolta, per poter ottenere finalmente i punti che meritiamo” ha così concluso il monegasco, che ci tiene a non sbagliare nulla e ad avere una gara finalmente tranquilla. Si prospetta comunque una Sprint Race infuocata, dove non mancheranno i colpi di scena. Mentre Charles Leclerc mira a ottenere punti senza intoppi, Carlos Sainz mira alla vittoria, e Max Verstappen? Certamente non starà a guardare.