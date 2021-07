GP Austria Norris: “Questa posizione è bellissima”

GP AUSTRIA 2021. IN QUALIFICA LANDO NORRIS OTTIENE IL 2° TEMPO E RIPORTA LA MCLAREN IN PRIMA FILA, 9 ANNI DOPO L’ULTIMA VOLTA

Si sono concluse le qualifiche del GP Austria, con un super Lando Norris che conquista la seconda posizione e domani sulla griglia di partenza del Red Bull Ring, partirà dalla prima fila con la sua McLaren. Accanto a lui, l’ormai solito Max Verstappen, anche oggi in pole position come una settimana fa e su questa stessa pista. In terza posizione e alle loro spalle, l’altra Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton.

Un risultato strepitoso quello di Lando Norris, il quale in queste qualifiche si è dimostrato una spina nel fianco per la Red Bull e per Verstappen. La pole position di Max è stata molto sudata anche da parte del team di Milton Keynes: fino alla curva 9 il giovane pilota inglese era in pole position, ma poi si è dovuto arrendere e prendersi la seconda posizione per 58 millesimi di secondo.

Con questo risultato, inoltre Lando Norris riporta la McLaren in prima fila, e questo non accadeva dal lontano 2012, segno della bontà della MCL35M e del duro lavoro del team fatto in questi difficili anni, per tornare a lottare tra i top team, come ai vecchi tempi. Una vettura che si sta dimostrando in costante crescita. Lando è riuscito a estrarre il massimo dalla sua monoposto, e la prima fila è ampiamente meritata. Ancora in difficoltà Daniel Ricciardo con l’altra McLaren, che ha chiuso in 13° posizione.

Alla fine, Lando Norris è riuscito a infilarsi tra le due Red Bull. Max Verstappen non sembra intimorito dalla minaccia del duo britannico. Ma domani è un altro giorno, e si vedrà cosa ne uscirà fuori dalla sfida tra i due giovani e promettenti campioni della Formula 1. Lo vedremo allo spegnimento del semaforo e alla prima curva del Red Bull Ring…

LANDO: “SALUTO TUTTI I FANS CHE SONO QUI OGGI”

Le prime parole di Lando Norris, appena sfilatosi il casco al termine delle qualifiche del GP Austria: “Sono felicissimo, è stato davvero molto bello. Dopo l’ultima gara volevo fare un altro passo in avanti e sono progredito di due posizioni, quindi è ancora più bello. È un’ottima posizione per domani, probabilmente è uno dei migliori giri che abbia mai fatto. Perciò ho delle belle sensazioni. Bellissimo poter aver conquistato questa posizione”.

“Saluto tutti i fans che sono qui oggi. So che molti sono qui per Max, ma è comunque bello averli qui. In gara sarà difficile, ma oggi abbiamo fatto il miglior lavoro possibile. Non so quanto lontano sono arrivato dalla pole. Sarebbe stato ancora più bello conquistarla, ma sono contento della seconda posizione,” ha così aggiunto Norris in conclusione, accompagnato dal coro dei tifosi, tornati a occupare le tribune del Red Bull Ring.