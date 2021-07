GP Austria, Perez: “È stato un lavoro duro”

Al termine delle qualifiche del GP d’Austria come consuetudine si sono svolte le interviste dei primi tre alla quale ha partecipato anche lo stesso Sergio Perez.

Anche nelle interviste post qualifiche del GP d’Austria per l’ennesima volta durante il weekend il pilota della Red Bull Sergio Perez ha sottolineato il bisogno di fare molto lavoro, ma non solo, ha spiegato come il weekend è stato molto difficile a causa della ricerca continua del giusto bilanciamento:

“Il weekend è davvero molto difficile finora. Abbiamo inseguito il giusto bilanciamento, abbiamo esplorato la vettura in tutte le aree e ci siamo avvicinati sempre di più ad ogni tentativo. Non è stato semplice, è stato un lavoro duro. Da fuori non si vede. Siamo riusciti a fare un buon giro e domani avremo una bella macchina per la gara”.

Nonostante queste molteplici difficoltà nel corso del weekend, la Red Bull può sorridere poiché ha trovato due piloti che gli rendono possibile non solo lottare contro la Mercedes nei due campionati (piloti e costruttori), ma che gli permettono anche di superarla così com’è oggi, indispensabile dunque il lavoro di Sergio Perez insieme al compagno Max Verstappen.

LONG RUN NON PROMETTENTI

In attesa della gara di domenica bisogna stare attenti per quanto concerne proprio il team austriaco, poiché al termine della prima giornata proprio il pilota messicano aveva messo in guardia tutti sottolineando le difficoltà nella simulazione passo gara: “I long run erano decisamente promettenti, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Non mi sento ancora completamente a mio agio con la monoposto quando monto la mescola più morbida”.