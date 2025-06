GP Austria, Piastri: “Nessun ordine di scuderia per me e Norris in McLaren”

Nessun ordine di scuderia da parte di McLaren per Piastri e Norris, nonostante lo scontro in Canada

Nel giovedì del GP d’Austria, Oscar Piastri spegne sul nascere ogni voce su possibili ordini di scuderia da parte di McLaren, dopo il contatto con Lando Norris in Canada. Il pilota australiano ha confermato che le cosiddette “papaya rules” non subiranno modifiche: in McLaren resta il via libera alla lotta interna, anche in un contesto di piena corsa al titolo Mondiale.

Il contatto tra i due alfieri del team di Woking a Montréal ha sollevato dubbi sull’equilibrio interno del team. A pochi giorni dal Gran Premio d’Austria, Oscar Piastri chiarisce la posizione della squadra. “No, sarà tutto come sempre. Quello che è successo in Canada non è stato l’ideale, ma siamo ancora liberi di correre e stiamo lottando per il titolo. Continueremo a gareggiare e cercheremo di evitare altri episodi simili. Le cose dovrebbero cambiare drasticamente per discutere di ordini di squadra”, ha affermato nella conferenza stampa FIA.

La McLaren, nonostante l’episodio, è riuscita a limitare i danni: Norris ha subito ammesso le proprie responsabilità e Piastri, che sembrava l’unico danneggiato, ha concluso la gara in quarta posizione. L’australiano ha così portato a casa 12 punti preziosi. L’approccio costruttivo ha evitato fratture all’interno del box, mantenendo intatto lo spirito competitivo che ha rilanciato il team nella parte alta della classifica Costruttori.

Il team resta unito: l’obiettivo è la vetta del Mondiale

La McLaren rimane convinta della propria forza, con un pacchetto tecnico tra i più competitivi in griglia. E se in Canada la prestazione non è stata all’altezza delle attese, l’australiano è fiducioso in vista del weekend al Red Bull Ring. “In Canada non eravamo forti come previsto, ma spero sia stato solo un episodio isolato. In qualifica non siamo stati brillanti, mentre in gara il passo era buono, anche se partire più indietro ci ha penalizzato. In Austria penso che torneremo a essere competitivi, abbiamo capito cosa non ha funzionato a Montréal”, ha dichiarato.

L’australiano ha poi ribadito che l’obiettivo comune resta offrire a entrambi i piloti le stesse chance di vittoria. “Ora vogliamo entrambi avere un’opportunità equa per lottare per il titolo. Questo è anche il mio obiettivo personale, quindi non ho intenzione di alimentare discussioni sulle gerarchie interne”, ha concluso.

Il team di Woking si presenterà in Austria con l’intento di riprendere la propria marcia e confermare il proprio ruolo da protagonista nella classe regina del Motorsport. Il weekend sarà un banco di prova importante anche per la tenuta del rapporto tra Norris e Piastri, finora gestito con grande maturità da entrambe le parti e dalla stessa McLaren.

Mattia Romano