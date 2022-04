GP Australia, Red Bull: “Lontani da Ferrari, ma possiamo avvicinarci”

In Red Bull pareri contrastanti dopo la prima giornata in Australia: il campione in carica sembrerebbe rilassato e ottimista, il suo compagno di squadra invece lamenta maggiori problemi

La prima giornata del weekend australiano si è conclusa. E anche in Australia le Ferrari sembrerebbero essersi presentate più veloci rispetto alle due Red Bull. Il campione del mondo in carica, infatti, ha chiuso la prima sessione di prove libere soltanto in quarta posizione, registrando un crono di 1’20″626. Meglio la sessione pomeridiana, conclusa in seconda posizione con un tempo di 1’19″223. Tuttavia, Verstappen sembra mantenere dei toni ottimistici: “Oggi è stata una giornata abbastanza positiva.” ha infatti dichiarato.

VERSTAPPEN TRANQUILLO E OTTIMISTA: “MI SONO GODUTO I GIRI FATTI”

L’olandese ha infatti apprezzato le modifiche al circuito dell’Albert Park: “L’aderenza in pista era buona e i cordoli sono decisamente migliorati. Il tracciato infatti è un po’ più scorrevole e questo rende la pista anche più bella, perché si possono effettivamente attaccare un po’ di più le curve. Oggi mi sono goduto i giri. Penso che nelle FP1 e all’inizio delle FP2 ci mancasse un po’ di equilibrio. Poi per il run finale abbiamo cambiato un po’ l’assetto della monoposto e mi sono sentito molto più felice“.



“Siamo ancora un po’ lontani dalla Ferrari,” spiega l’olandese, “ma penso che questo fine settimana possiamo forse avvicinarci un po’. A lungo termine penso che tutto abbia funzionato bene, quindi sono contento di questo. Oggi abbiamo fatto dei buoni miglioramenti. Stiamo andando in una buona direzione e cercheremo di costruire da lì domani“.

PEREZ SCORAGGIATO: “GIORNATA DIFFICILE, MOLTO DA MIGLIORARE”

Un po’ più scoraggiato sembrerebbe Sergio Perez. Le modifiche all’assetto fatte oggi in Australia, infatti, non hanno funzionato sulla sua Red Bull. E se nella prima sessione di prove ha ottenuto un tempo di 1’20″399, chiudendo in terza posizione, nella sessione successiva è calato in quinta posizione, con un crono di 1’19″658. “E’ stato un venerdì abbastanza impegnativo per noi.” dichiara infatti. “Abbiamo apportato alcune modifiche nelle FP2 che dobbiamo analizzare, perché alcune cose non funzionano come previsto“.

“La vettura si è sentita meglio per certi versi dalle FP1 alla seconda sessione, e per altri no. C’è molto su cui lavorare per cercare di capire la direzione che abbiamo preso. E’ stata una giornata molto difficile in termini di chilometraggio a partire dalle FP1. Abbiamo perso un po’ di tempo in pista nelle FP2, ma penso che abbiamo dei buoni dati da ripassare stasera. Se riusciamo a trovare qualche decimo, questo girerebbe a nostro favore questo fine settimana. Dobbiamo solo capire a che punto siamo in questo momento con la monoposto.” conclude il messicano.