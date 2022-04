Vettel investigato: l’auto lo molla e lui torna in scooter

La sua AMR21 lo molla bruscamente durante le FP1: fumata bianca e sessione inevitabilmente terminata. Il 33enne, infatti, dopo aver effettuato qualche buon giro che gli ha consentito di chiudere in tredicesima posizione nella classifica complessiva dei tempi e, nondimeno, di sbattere la porta in faccia al compagno di squadra Lance Stroll, a circa un quarto d’ora dal termine è stato costretto a stazionare la sua Aston Martin in corrispondenza di Curva 10, sul tracciato di Melbourne.

Problemi al motore costringeranno la scuderia britannica a montare sull’auto di Sebastian Vettel una nuova power unit per il week-end australiano.

Ad impensierire il pilota classe ’87, però, non sono soltanto le rogne relative al motore. A tormentare il week-end all’Albert Park è soprattutto l’investigazione a cui lo stanno sottoponendo in queste ore i commissari della FIA.

F1 just isn’t the same without Seb, is it? 😂

Big smiles and a little show for the crowd as he makes his way back to the pits at the end of the session 🙌#AusGP #F1 pic.twitter.com/O2q5b9kUqL

— Formula 1 (@F1) April 8, 2022