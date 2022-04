GP Australia, anteprima: il circuito, il meteo

GP Australia, round 3°. Dopo 2 anni di assenza, la Formula 1 torna a Melbourne e all’Albert Park, che si presenta con un nuovo look

GP Australia, anteprima – Dopo un weekend di pausa, la Formula 1 torna con una nuova sfida valida per il campionato del mondo 2022, e finalmente si vola in Australia, che torna dopo due anni di pausa, causa pandemia di Coronavirus. Si torna a Melbourne e sul circuito dell’Albert Park.

L’ultima volta che si è corso il GP Australia, è stato nel 2019: edizione vinta da Valtteri Bottas su Mercedes. Nel 2020, la Formula 1 era pronta per far partire il campionato, proprio a Melbourne, ma alla vigilia delle prove libere del venerdì, vedendo la rapida diffusione della pandemia a livello globale, si è deciso di annullare tutto, smontare tutte le attrezzature, ricaricare le vetture e tornare in Europa. Da lì un lungo lockdown, nell’attesa di poter ripartire con un calendario rivisitato.

In queste ore, piloti, team, addetti ai lavori e le vetture stanno arrivando in Australia. All’Albert Park fervono i preparativi nel paddock, e lungo la pit-lane in vista del via del weekend, che da quanto abbiamo visto nelle prime due gare, sarà sicuramente ricco di colpi di scena, e spettacolo. Vedremo…

Le prime due gare, al momento ci mostra, una Ferrari e una Red Bull super in forma, e sicuramente, ne vedremo ancora delle belle tra i due team. Punto interrogativo per la Mercedes, che in quest’inizio, sembra far fatica a ritrovare la competitività, e velocità rispetto alle due rivali. Ma, il campionato è da poco iniziato, ed è ancora lungo. Vedremo, se il team di Brackley riuscirà a recuperare, e regalarci qualche sorpresa.

La Scuderia Ferrari, dopo l’ottima vittoria con doppietta in Bahrain, e il secondo e terzo posto conquistato in Arabia Saudita, sembra davvero in ottima forma. La F1-75, pare essere nata molto bene, tant’è che finora riesce a tenere il passo della Red Bull, con la quale sta regalando delle bellissime sfide. Charles Leclerc e Carlos Sainz, finalmente possono avere a disposizione, una vettura con la quale attaccare e difendersi in lotta. Vedremo, se all’Albert Park, la monoposto si troverà bene.

Red Bull molto bene, anche se non sono mancati dei colpi di scena in negativo. La RB18 c’è, ma l’affidabilità è un bel dilemma, soprattutto della power unit, considerando anche i problemi avuti dall’AlphaTauri, nelle prime due gare. In Arabia Saudita, Max Verstappen ha vinto la sua prima gara della stagione. Bene anche Sergio Perez, soprattutto in qualifica, dove ha ottenuto la sua prima pole della carriera. Vedremo come se la caveranno alla prossima sfida.

Mercedes, non benissimo in questo inizio di stagione. La W13, sembra avere qualche problema, che non permette a Lewis Hamilton e a George Russell di battagliare con le rivali. A quanto pare, per la tappa di Melbourne, il team porterà degli aggiornamenti sulla monoposto, con l’intento di recuperare e ottenere qualcosa di meglio a livello di risultati. Vedremo, come andrà.

Getting reacquainted with the Albert Park track! 👀🛴 pic.twitter.com/Nbejb2VqYs — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 5, 2022

Il GP Australia, è la gara di casa per Daniel Ricciardo. Il pilota della McLaren, finalmente torna in patria, e nel weekend potrà correre di fronte ai tifosi australiani. McLaren, nonostante tutte le premesse, non ha iniziato bene la stagione, con una vettura che pare arrancare, e in difficoltà rispetto al gruppo, tant’è che in classifica attualmente occupa le ultime posizioni e a zero punti. In Arabia Saudita, proprio Ricciardo ha dovuto fermare la vettura, per un problema riscontrato in gara. Si spera, che a Woking abbiano sistemato il guasto, e abbiano portato qualche aggiornamento, per permettere ai piloti di competere al meglio, e chissà che Daniel, possa ottenere un buon risultato.

The Albert Park Circuit

La Formula 1 arriva in Australia per partecipare al Gran Premio, da molti anni presente nel calendario e le cui prime edizioni si disputarono dal 1985 al 1996 sul circuito di Adelaide, per poi spostarsi a Melbourne sul tracciato dell’Albert Park dove tuttora si corre. La stagione di Formula 1 si è sempre aperta a Melbourne, tranne in tre occasioni (2006, 2010 e 2022).

Il tracciato si snoda nel centro della città di Melbourne, ricavato collegando le strade perimetrali del lago sito nel parco solitamente adibite al traffico ordinario. Nel corso degli anni la pista subì delle modifiche, con la realizzazione di un nuovo rettilineo di partenza, box ed alcune curve, mantenendo una pista dalle medie sul giro elevate malgrado sia un circuito semi-cittadino.

Nel 2021, sono stati iniziati dei lavori, che hanno modificato il tracciato e il layout, facendolo diventare molto più veloce e spettacolare rispetto al passato: pista più ampia, curve modificate e un nuovo asfalto.

Gli interventi principali, sono stati tra la curva 1 e 2, teatro di diversi incidenti nel passato, anche a causa della carreggiata piuttosto stretta. Ampliate le curve 1, 3 e 6. È stata rimossa la chicane, tra le curve 9 e 10, al suo posto è stato realizzato un rettilineo. Alla curva 13, è stata riallineata la Ross Gregory Drive, con una leggera estensione di Lakeside Drive, per creare un angolo stretto tra le curve 13 e 14. Anche qui, la curva è stata allargata di 3 metri. Allargata la curva 15, di 3,5 metri. Infine, anche la corsia box ha subito dei lavori, ed ora è più larga rispetto al passato.

Il tracciato ora è lungo 5.275 metri ed è caratterizzata da 14 curve, 9 a destra e 5 a sinistra.

Ride onboard with us for a lap around Albert Park! 🤩 Can you spot the track changes? 🔎#AusGP #F1 @ausgrandprix pic.twitter.com/zCSLKcrQEc — Formula 1 (@F1) April 4, 2022

DRS

La FIA, ha deciso che saranno ben quattro le zone DRS attivate sul nuovo tracciato dell’Albert Park, dove i piloti potranno utilizzare l’ala mobile:

la prima, sul rettilineo dei box la seconda in uscita di curva 2 e fino alla curva 3 la terza, sul nuovo rettilineo creato che porta alla chicane delle curve 9 e 10 la quarta in prossimità di curva 11

Ci saranno 2 detection point: il primo subito dopo la curva 6, all’inizio del secondo settore. I piloti potranno attivare il DRS, prima e dopo la chicane all’inizio del terzo settore. Il secondo, sarà posizionato prima della curva 13, e poco prima dell’ultima curva, sarà possibile attivare il DRS nei rettilineo dei box e dopo la curva 2.

Pirelli: C2, C3, C5

Per il ritorno a Melbourne, Pirelli, ha optato per una nomination particolare: C2 P Zero white hard, C3 P Zero yellow medium e C5 P Zero red soft. Un salto di mescola, pensato per affrontare il nuovo layout dell’Albert Park e l’asfalto liscio.

Per la prima volta, dal 1996, l’Albert Park subisce dei lavori di modifiche di tale importanza. I piloti, pertanto si troveranno un layout completamente nuovo e riasfaltato. Essendo un tracciato temporaneo, l’asfalto risultava irregolare.

Ora, secondo Pirelli, il manto stradale dovrebbe offrire un’aderenza piuttosto scarsa, con livelli di abrasione contenuti. Potremmo quindi, andare incontro a un’usura moderata. I piloti, potrebbero trovare una pista molto verde e scivolosa venerdì, con un alto livello di evoluzione tra una sessione e l’altra.

Sarà importantissima, avere una buona trazione. Le forze laterali e il carico aerodinamico richiesto, sono nella media con lo stress sugli pneumatici.

We’re back down under this weekend! 🇦🇺 Returning to Albert Park, Melbourne – for the first time since 2019 – there have been plenty of circuit changes for the #Fit4F1 drivers to get to grips with! 🏁https://t.co/o8RLutvpb6#F1 #AusGP #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 pic.twitter.com/5KImdIezX6 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 4, 2022

Che tempo che farà?

Come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo per il weekend del GP Australia. In questo periodo, nell’emisfero australe è arrivato l’autunno, pertanto sarà fondamentale tenere d’occhio le previsioni meteo, in quanto sono molto variabili, con un’alternanza di sole e nuvole.

È attesa la pioggia, soprattutto nei primi giorni della settimana. Attenzione per le giornate di venerdì e domenica, con la probabilità di precipitazioni attesa intorno al 50%.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo, per il weekend del GP Australia 2022.

Venerdì 08 aprile 2022

Temperature: max 21°C, min 15°C; parzialmente nuvoloso, probabilità di pioggia attesa al 10%. Umidità intorno al 72%. Vento da S-SE, raffiche da 9 a 17 km/h

Sabato 09 aprile 2022

Temperature in rialzo: max 25°C, min 17°C; parzialmente nuvoloso. Umidità intorno al 82%. Vento da N-NE, raffiche da 15 a 35 km/h

Domenica 10 aprile 2022

Temperature: max 26°C, min 16°C; temporale atteso nel pomeriggio. Umidità intorno al 48%. Vento da N-NO, raffiche da 17 a 48 km/h