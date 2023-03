GP Australia: orari TV Sky, TV8 e streaming video

La Formula 1 si sposta all’Albert Park per il terzo appuntamento della stagione. Dal 1996 il Gran Premio d’Australia è stata la gara d’apertura del Mondiale di Formula 1, fatta eccezione per il 2006 e il 2010.

Su questo tracciato cittadino temporaneo, che si sviluppa intorno al lago dell’Albert Park, piloti e squadre troveranno un manto d’asfalto dalla scarsa aderenza. Il meteo a volte fa da protagonista, con rovesci temporaleschi in agguato visto che l’evento si disputa nell’autunno australiano.

Ma concentriamoci sul programma completo del fine settimana, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

GP AUSTRALIA orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 31 marzo 2023 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 03:30 fino alle 04:30 e dalle 07:00 fino alle 08:00. Sabato 01 aprile 2023 alle ore 03:30 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 07:00.

La gara inizierà alle ore 07:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) e NOW TV, mentre su TV8 sarà possibile vedere la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!

Venerdì 31 marzo 2023

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 03:30 alle 04:30 – Diretta su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 07:00 alle 08:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 01 aprile 2023

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 3 – Dalle ore 03:30 alle 04:30 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD

Qualifiche – Dalle ore 07:00 alle 08:00 – Diretta su Sky Sport F1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 14:00 – Differita su TV8*

Domenica 02 aprile 2023

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Gara – Dalle ore 07:00 – Diretta su Sky Sport F1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara– Dalle ore 14:00 – Differita su TV8*



* gli orari della differita, del GP d’Australia in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio d’AUSTRALIA in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD e NOW TV, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara e le qualifiche in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Luogo: Melbourne

Circuito: Albert Park

Giri: 58

Lunghezza giro: 5,303 km

Prima gara disputata: 1996

Web: grandprix.com.au

