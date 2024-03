Alonso e il post criptico: vicino a Mercedes?

Le voci di Alonso in Mercedes si intensificano dopo un post, con una foto in un bar di Montecarlo, che ritrae il suo manager Flavio Briatore e il team principal Mercedes Toto Wolff

A seguito del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, Mercedes si trova con un sedile vuoto, ed è Fernando Alonso con un post sui social ad alimentare le voci di mercato che lo vedrebbero riempire quel posto nel 2025. Non è di certo assurdo o improbabile poiché a seguito dell’accordo Hamilton-Ferrari ci si è resi conto che oramai tutto è possibile nel mercato piloti. Poco dopo l’annuncio, Briatore ha postato sui social una foto con Wolff a colazione in un bar di Montecarlo, lo stesso giorno della presentazione di Aston Martin. Potrebbe essere un segnale del futuro del bicampione del mondo?

Futuro a Brackley per il pilota iberico?

Spuntano tanti nomi tra i candidati al sedile, tra cui Alex Albon, Esteban Ocon, Carlos Sainz, sostituito da Hamilton, e lo stesso Alonso. Potrebbe quindi non essere un caso la scelta di quest’ultimo di pubblicare una foto nello stesso luogo in cui Briatore e Wolff si erano trovati a colloquio poco tempo prima. Il pilota iberico ha posizionato al centro dell’immagine una tazza ornata dalla rappresentazione in schiuma della celebrazione del Campionato Mondiale 2005, primo dei suoi due titoli consecutivi. Nulla di strano, se non fosse che la stessa tazza è comparsa nella foto dell’incontro tra Briatore e Wolff. Potrebbe naturalmente essere solo una coincidenza anche se non è da escludere che lo stesso Alonso abbia pianificato tutto nei minimi dettagli.

Le parole di Alonso

Il pilota spagnolo rappresenta un’opzione conveniente per Mercedes, che lo affiancherebbe al britannico Russell per la stagione 2025. Tuttavia Alonso ha più volte dichiarato di voler decidere se continuare a gareggiare in Formula 1 prima di scegliere dove giocarsi il futuro. Infatti il 42enne è il pilota con la più lunga carriera della storia, contando ben 379 partenze e 22 anni disputati nella massima categoria.

“Prima di tutto dovrò decidere se voglio continuare a correre, prenderò la mia decisione tra qualche settimana o qualche gara”, ha dichiarato Alonso in Bahrain. “Mi sento benissimo adesso, ma so che è un calendario impegnativo e nel 2026 ci saranno regolamenti diversi, non sappiamo se saranno stimolanti o no”. “Quest’anno, come ho già detto alla presentazione della vettura, aspetterò qualche gara per prendere una decisione”, ha concluso.

Lavinia Masiocchi