FORMULA 1 LIVE – GP Australia: la gara in diretta streaming

Tutto pronto all’Albert Park di Melbourne per questa terza prova del mondiale di Formula 1 che sarà trasmessa in diretta live su F1world.

La classe regina del motorsport ritorna finalmente in Australia dopo due anni e lo fa regalandoci una qualifica combattuta fino all’ultimo giro.

Un incredibile Charles Leclerc riesce a conquistare la piazzola numero uno proprio nel momento finale della Q3 dopo che Max Verstappen stava per mettere il sigillo sulla sua prima pole della stagione 2022.

Terzo posto per il pole-man della gara saudita Sergio Perez che chiude a sandwich la Ferrari del pilota monegasco. A ridosso dei primi tre si rivede la McLaren di Lando Norris dopo un inizio di stagione tutta in salita. Mentre risalgono anche le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell dopo l’anonima gara in Arabia Saudita.

Posizione da dimenticare per Carlos Sainz bloccato dalla bandiera rossa causata dallo sfortunato Fernando Alonso assolutamente competitivo nelle prove libere.

Nella top ten troviamo un bravo Esteban Ocon all’ottavo posto mentre si aggiudica la settima piazzola l’altra monoposto di Woking dell’idolo di casa Daniel Ricciardo. Escono dalla Q3 le due Haas e le Alfa Romeo dopo la scoppiettante partenza nei primi due appuntamenti stagionali.

Sarà una gara tutta da guardare, con questo duello tra Red Bull e Ferrari.

Rimane comunque difficile stilare un pronostico per questo terzo appuntamento stagionale.

A breve inizierà la 3° gara del mondiale di Formula 1 2022, con lo staff di F1world che seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 06:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via del Gran Premio d’Australia con aggiornamenti live dal circuito dell’Albert Park di Melbourne.

FORMULA 1 LIVE, GP D’AUSTRALIA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DI MELBOURNE IN DIRETTA!