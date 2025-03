GP Australia, McLaren: “Molto da lavorare, ma il ritmo c’è”

Buon inizio di weekend per McLaren, che termina entrambe le libere del venerdì del GP d’Australia in top 3

È ancora troppo presto per parlare, ma McLaren non sembra aver deluso le aspettative createsi durante i test nella prima giornata del GP d’Australia. Nelle FP1 è proprio Lando Norris il più veloce di sessione, ma la competitività della griglia è elevatissima. Lo seguono, infatti, a ruota Sainz e Leclerc, in appena due decimi. Quarta posizione per Piastri, leggermente più lento. Si ribaltano le cose nella sessione successiva con il pilota di casa davanti al britannico di appena 20 millesimi, rispettivamente secondo e terzo nella classifica dei tempi.

Buone sensazioni, ma il margine di miglioramento è elevato

“Un discreto primo giorno di ritorno in macchina” afferma il pilota di Bristol. “Tutto sommato ho avuto buone sensazioni. Stiamo facendo molta fatica con il bilanciamento, quindi dobbiamo apportare alcune modifiche per migliorarlo, ma è stato un buon inizio di weekend per noi come squadra. Una buona base, ma molto da migliorare”. Queste le dichiarazioni di un poco loquace Norris.

Qualche parola in più l’ha dichiarata Piastri: “È stato un primo giorno produttivo per noi ed è stato piuttosto incoraggiante. Abbiamo ancora alcune cose su cui lavorare, ma il ritmo c’era. Abbiamo provato alcune cose diverse e raccolto alcune informazioni utili, la macchina sembra diversa da quella dell’anno scorso, ma è abbastanza normale. Non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a fare domani: è stata una prima giornata piuttosto positiva”.

Tutto sommato una McLaren fiduciosa dei propri mezzi, che però deve ancora perfezionarsi. D’altro canto, si tratta solo della prima gara in stagione e delle primissime sessioni valide per un paragone tra le vetture. Sembra però essere una gara alla portata del team di Woking, che dovrà tuttavia fare i conti con un Leclerc a sua volta decisamente in forma, attualmente il più pericoloso per la scuderia britannica.