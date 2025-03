GP Australia, FP2: Leclerc vola, Piastri secondo

Terminate le FP2 per il GP di Australia. La Ferrari si mostra molto reattiva e solida nelle performance. Leclerc domina la scena

Le prove libere 1 hanno visto una brillante McLaren con Lando Norris che chiude primo, seguito da Sainz e Leclerc. Alla seconda sessione, invece, vediamo una Ferrari molto reattiva, soprattutto quella di Leclerc. Il monegasco si é dimostrato molto a suo agio sulla monoposto con la migliore trazione tra i piloti in pista.

A seguire le McLaren di Piastri e Norris e un quarto posto di Tsunoda. Hamilton ha mostrato un po’ piú di difficoltá rispetto al compagno di squadra. Qualche problema anche per la Red Bull di Max Verstappen che é rimasto a lungo fermo ai box per modifiche all’assetto della monoposto. Alla fine l’olandese chiude settimo.

I piloti hanno anche avuto modo di provare simulazione di passo gara. Il miglior passo gara é stato ancora una volta quello di Leclerc che ha girato in 21.6. Hamilton, invece, ha girato prevalentemente in 22.2 e solo alla fine ha raggiunto il 21.6. Molto vicino a Leclerc é Lando Norris con un 21.7. Non male la performance di Kimi Antonelli che ha girato in 22.1. Max Verstappen chiude con un passo del 22.0, mentre Lawson rimane molto indietro.

In questo scenario, sará decisa l’introduzione della gomma e la sua gestione. Non é ancora possibile trarre molte conclusioni, ma la Ferrari di Leclerc ha mostrato grande costanza nelle performance con una graduale riduzione della velocitá giro dopo giro.

Classifica prove libere 2

It’s Charles Leclerc who ends FP2 with the fastest time 1️⃣ Leclerc

2️⃣ Piastri

3️⃣ Norris#F1 #AusGP pic.twitter.com/JYSqF7kTzo — Formula 1 (@F1) March 14, 2025