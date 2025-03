GP Australia: venerdì positivo in casa Ferrari, eppure…

Un venerdì positivo per la Ferrari nel weekend del GP d’Australia, ma c’è ancora molto lavoro da fare

Il primo venerdì della stagione è stato produttivo per il team di Maranello. In ottica del GP d’Australia, la Ferrari è riuscita a completare la tabella di marcia prefissata e a proseguire il lavoro di bilanciamento della vettura. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di libere, mentre Lewis Hamilton si è posizionato in quinta posizione. C’è ancora molto lavoro da fare in ottica di qualifica e gara, ma il team ha potuto raccogliere informazioni utili. Tali dati verranno analizzati per stabilire i passi successivi da effettuare per le giuste regolazioni.

Leclerc e Hamilton hanno iniziato la prima sessione di libere con la mescola media. Con tale mescola hanno effettuato i primi tempi significativi in 1:17.842 e 1:18.401. Verso la metà della sessione su entrambe le monoposto sono state montate le Soft. Il monegasco ha così centrato il terzo riscontro cronometrico in 1:17.461, subito prima che la sessione venisse interrotta a causa dell’incidente di Oliver Bearman. Il giovane rookie della Haas è finito contro le barriere alle curve 9-10, con conseguenze solo per la sua monoposto.

A dieci minuti dal termine, la sessione riprende e il sette volte campione del mondo, con pneumatici già usurati, ha stabilito il proprio miglior tempo in 1:18.071. Così si classifica in dodicesima posizione, prima di rimontare il set mescole medie utilizzate all’inizio. Leclerc ha effettuato 21 giri, uno in più del compagno di squadra, per un totale di 41 giri percorsi da entrambi.

Anche nella sessione pomeridiana, entrambi i piloti hanno iniziato con gli pneumatici Medium. A metà sessione, sono stati utilizzati quelli Soft per provare il giro secco e configurare la vettura in ottica della qualifica. Hamilton ha così ottenuto il quinto tempo in 1:16.859, e Leclerc guida la classifica con un buon 1:16.439. Negli ultimi venti minuti entrambi i piloti si sono concentrati sul passo gara. Il monegasco ha completato 32 giri, uno in più del compagno di squadra, per un totale di 63 giri percorsi da entrambi.

Dichiarazioni Leclerc e Hamilton

Leclerc a riguardo ha dichiarato: “Oggi ho avuto un buon feeling con la monoposto. Possiamo ancora migliorare per quel che riguarda il bilanciamento della vettura. Questa è una cosa comune a tutti nel Paddock, dato che queste monoposto sono ancora piuttosto nuove per tutti noi. Per comprenderne i limiti, dobbiamo spingerci oltre, ma è troppo presto per trarre conclusioni. Dobbiamo attendere le qualifiche per avere un’idea più chiara del ritmo di ciascun team. In generale, è stato un buon venerdì e non vediamo l’ora che sia domani. Ovviamente punteremo alla pole position”.

Hamilton invece ha affermato: “Sono felice di aver finalmente iniziato il primo weekend con la Ferrari. La giornata odierna è stata di apprendimento. Per me è tutto nuovo e completamente diverso da ciò a cui sono stato abituato per tanto tempo. La mia sfida però è proprio questa e la sto affrontando con il massimo dell’entusiasmo. Dopo la prima sessione non eravamo molto soddisfatti, ma abbiamo fatto dei buoni progressi nella seconda”.

“Per me è stato importante completare diversi long run, anche se c’è ancora del lavoro da fare in termini di bilanciamento della vettura. Lavoreremo su questo aspetto durante la notte, anche perché come ci aspettavamo, ci manca un po’ di ritmo. Per massimizzare il nostro potenziale e spingerci oltre il limite, dobbiamo mettere insieme tutti gli elementi passo dopo passo. Sono fiducioso perché lavoreremo sodo per portare più miglioramenti possibili domani”.