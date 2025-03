GP Australia, FP1: Norris primo, ma la Williams di Sainz sorprende

Appena terminate le FP1 del GP d’Australia: la McLaren si conferma tra le migliori in griglia, ma occhio alla Williams di Carlos Sainz

Calato il sipario sulle prime FP1 della stagione 2025 di Formula 1 al GP d’Australia. A Melbourne, con una pista caratterizzata da una temperatura di 42°, tutti i piloti scelgono di partire con una mescola gialla. Occhi puntati su Carlos Sainz, all’ufficiale inizio della sua nuova avventura in Williams. Partenza quasi immediata per la maggior parte della griglia tranne che per Alex Albon. Ancora fermo ai garage dopo i primi cinque minuti della sessione.

Giro dopo giro, i tempi continuano a migliorare e la sessione prosegue senza troppi intoppi per i primi venti minuti. Vettura troppo “morbida” per Ocon. La monoposto Haas sembra non rispondere correttamente ai comandi. Sin dall’inizio della sessione, è possibile vedere la ricerca di un confronto tra Lando Norris e Max Verstappen. Leclerc, intanto, si presenta sette decimi più veloce dello scorso anno a un quarto d’ora dall’inizio della sessione. Buona partenza anche per George Russell, nome un po’ oscurato negli ultimi giorni, che però nonostante una breve uscita di pista mette a segno una performance costante.

Primo muro dell’anno per Ollie Bearman

La prima bandiera rossa della stagione arriva a circa quarantuno minuti dalla fine a causa della presenza di ghiaia in pista. Quest’ultima, molto probabilmente, portata involontariamente da Jack Doohan in seguito a una breve uscita di pista. In seguito al rientro ai box, molti dei piloti cambiano pneumatici. Verstappen, Russell, Sainz e Antonelli scendono nuovamente in pista con una mescola soft. Intanto ai garage tanta attesa per Hamilton, con diversi giornalisti costantemente appostati al di fuori del settore Ferrari.

Bandiera gialla, di breve durata, a mezz’ora dall’inizio causata da un giro largo di Piastri. I detriti in pista hanno causato non solo una momentanea interruzione della gara, ma anche problemi ad entrambe le vetture Red Bull. Ambedue riparate però subito dal team. Il primo muro di quest’anno è di Ollie Bearman, che a circa ventidue minuti dalla fine va largo e picchia forte la vettura. Il britannico scende autonomamente dalla monoposto. Tempi fantastici per Carlos Sainz che, a differenza del compagno di squadra, non si è mai smosso dalle prime tre posizioni durante tutto il corso della sessione. Al termine di queste FP1, Norris conquista la prima posizione, seguito da un sorprendente Sainz e da un costante Leclerc.

