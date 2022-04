GP Australia, McLaren: “La nostra miglior giornata della stagione”

McLaren conclude le prime due sessioni di prove libere del GP Australia, nella top ten. P5 e P8 per Norris e Ricciardo in FP1; P8 e P10 in FP2

Oggi ha preso il via, il weekend del GP Australia, terza prova della stagione di Formula 1 2022, con le prime due sessioni di prove libere. Grande attesa per la McLaren, chiamata a riscattare il deludente inizio di stagione, che la vedono arrancare con una monoposto, non all’altezza delle aspettative che c’era alla vigilia del campionato. L’attesa è anche per la presenza di Daniel Ricciardo, pilota australiano, che qui corre di fronte al suo pubblico. Quindi, si spera che a Melbourne, il team riesca a fare un passo in avanti a livello di prestazioni, e finire almeno a punti.

Le due sessioni di prove libere del GP Australia, vedono una McLaren molto buona, tant’è che Lando Norris commentando la giornata, l’ha definita come la miglior performance della stagione, anche se di venerdì.

Alla vigilia della stagione, durante i test pre-stagionali, McLaren ha sofferto di problemi alla temperatura dei freni, che poi sono stati ripetuti anche nelle prime due gare, in Bahrain e a Jeddah.

Norris: “Ottimo bilanciamento e con qualche ulteriore miglioramento”

Sia Lando Norris, sia Daniel Ricciardo, hanno concluso la prima giornata a Melbourne, nella top ten, sia in FP1 che in FP2. Possiamo definire, la loro miglior partenza in un weekend di gara di questo 2022.

“Oggi, è stata la nostra miglior giornata di questa stagione. Forse il nostro miglior venerdì, finora, e spero che possa continuare domani, dato che abbiamo un ottimo feeling,” ha così dichiarato Lando Norris, ottavo nella seconda sessione di prove libere.

“Abbiamo effettuato alcune modifiche, e abbiamo imparato molto questo weekend, rispetto ai precedenti due weekend. E lo abbiamo messo in atto. Sta funzionando molto bene,” ha così spiegato il pilota britannico.

“Penso, che abbiamo iniziato la giornata molto bene, con un ottimo bilanciamento e con qualche ulteriore miglioramento. Ci stiamo muovendo in una decente direzione. Non è stato incredibile, ma rispettabile,” ha poi aggiunto.

“Stiamo estraendo tutto dalla macchina, e penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Un piccolo passo in avanti, quindi è un’ottima partenza, e speriamo di poter continuare in questo modo domani, e fare altrettanti miglioramenti”.

Lando: “La pista? Simile a Jeddah. Per noi è ottimo”

Norris ha ammesso che, un po’ del progresso, deriva dal tipo di tracciato. L’Albert Park è un circuito cittadino temporaneo, una bella differenza rispetto alle prime due piste della stagione.

“È quasi simile a Jeddah, il che è una buona cosa per noi, visto che è stato un weekend rispettabile. È soltanto il tracciato, ma chiaramente, c’è qualcosa che stiamo migliorando. Un pochino, che significa un decimo. Non ci porterà a essere più veloci, di mezzo secondo, o un secondo,” ha così dichiarato Norris.

“Ma, la maggior parte di ciò che vedi, è legato alla pista. Il che è un’ottima cosa. Speriamo, che Bahrain sia stato solo il peggiore per noi,” ammette così Norris.

“Penso, che abbiamo imparato un po’ di più, e speriamo di avere più piste simile a questa e a Jeddah. Stiamo andando nella giusta direzione, ma stiamo ancora molto lontani,” ha così aggiunto in conclusione.

Seidl: “In Bahrain, avevamo fatto un passo indietro”

Secondo Andreas Seidl, team principal della McLaren, la responsabilità del miglioramento, è al 50% legata alla pista e le sue caratteristiche, ma anche al lavoro del team.

“Abbiamo avuto un venerdì molto produttivo a Melbourne. Malgrado, le tante interruzioni con bandiera rossa, abbiamo potuto lavorare, rispettando il programma senza problemi. In termini di competitività, sembra di aver fatto un piccolo passo in avanti“.

“Guardando a come siamo andati nei test in Bahrain, e nel weekend di gara in Bahrain, abbiamo avuto così tante sfide. In linea definitiva, avevamo fatto un passo indietro verso il GP Bahrain“.

“Avevamo ancora un sacco di caselle da spuntare, rispetto a ciò che volevamo fare nei test, fino alla prima gara. Poi, ovviamente abbiamo potuto applicare questi insegnamenti per il secondo weekend. In linea definitiva, ci ha aiutato ad avere un weekend più fluido a Jeddah, per estrarre più performance dal nostro pacchetto. Ma, poi anche il layout della pista, si è rivelata molto adatta alla nostra macchina,” ha così dichiarato Seidl.

Infine, il team principal ha aggiunto che il resto del team, è a lavoro a Woking, si è impegnato al massimo per decidere, un piano ben più chiaro, per poter tirar fuori il massimo dalla MCL36: “Abbiamo semplicemente bisogno di eseguire questo piano. Ci vorrà del tempo, quindi abbiate pazienza. Ma, nel frattempo, dobbiamo essere anche ambiziosi e portare questi aggiornamenti, il più velocemente possibile”.

In conclusione: “Parallelamente, ovviamente proveremo a ottenere più punti possibile, con l’attuale pacchetto“.