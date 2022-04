Vettel: multa da 5000 euro per il giro in scooter a Melbourne

Sebastian Vettel ha preso una multa di 5000 euro dopo aver violato le regole di pista guidando uno scooter in quel di Melbourne

La stagione 2022 non è iniziata nel migliore dei modi per Sebastian Vettel. In occasione del primo Gran Premio è risultato positivo al Covid-19, saltando anche il GP di Arabia Saudita. Il suo ritorno nel paddock è avvenuto in questo weekend australiano. Durante le FP1 il tedesco ha riscontrato un problema sulla sua monoposto. Sotto regime di bandiera rossa, invece che tornare ai box con la safety car, Vettel ha preferito utilizzare lo scooter di un marshal. Così facendo, però, ha preso una multa di ben 5000 euro.

Come si legge nel comunicato FIA ufficiale: “Vettel ha chiesto se poteva guidare lo scooter per tornare ai box. Il marshal ha acconsentito. Vettel è, poi, salito sullo scooter, aspettandosi che il marshal salisse dietro di lui. Quando non è salito, è partito da solo per i box, senza la preventiva autorizzazione per farlo”.

“Guidando in pista fino al suo box, invece del percorso designato, Vettel ha violato l’articolo 26.7 del Regolamento Sportivo di Formula 1. Regolamento che vieta a chiunque di essere in pista nei cinque minuti dopo la fine di una sessione con l’eccezione di personale specificamente identificato. Non è previsto un simile permesso per i piloti, a meno che non siano specificamente autorizzati a fare ciò“, si continua a leggere.

La versione di Vettel

Citato da Autosport, il tedesco ha raccontato prima dell’inconveniente con la sua monoposto, e poi della sua azione in pista con il motorino: “Abbiamo avuto un problema con la monoposto, c’era un po’ di fumo e ho perso potenza. E abbiamo dovuto fermare la vettura in pista. Ho cercato di assicurarmi che la monoposto non subisse ulteriori danni. Ho chiesto una chiave a brugola, poi abbiamo smontato parte della carrozzeria, per poter raffreddare la monoposto”.

“Quando abbiamo finito ho chiesto ‘Posso tornare indietro?’ non appena mi sono assicurato che la monoposto non avrebbe potuto prendere fuoco di nuovo. Un marshal mi ha raggiunto con uno scooter e mi ha detto ‘Puoi saltare sul retro’. Gli ho chiesto se potessi guidare io, perché preferisco guidare da solo. Mi ha passato lo scooter e lui mi ha detto di andare. E così sono andato!”, ha detto Vettel.

“Questo mal funzionamento ha interrotto le nostre prove. E sfortunatamente questo inconveniente ci è costato anche l’intera sessione di FP2, il che non è l’ideale. Non sono stato nella mia monoposto per un po’ di tempo. Inoltre, la pista è diversa. Domani andrà bene, ma sarebbe stato utile fare più giri”, ha affermato Vettel per concludere.