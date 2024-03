GP Australia, Ferrari: chi ben comincia…

Le luci si accendono sul GP d’Australia per le Ferrari, che hanno registrato due ottime sessioni di prove libere. Potrebbero essere dei contendenti per la vittoria?

La Formula 1 ritorna nella terra dei canguri e, nella notte italiana, iniziano le prove libere del Gran Premio del “Down Under”. La Ferrari inizia il proprio weekend in modo eccellente tra la FP1 e la FP2, dimostrando di avere una monoposto competitiva. Leclerc ha concluso la prima sessione con il quarto tempo, iniziando anche a provare il passo gara. La dimostrazione di una monoposto eccellente è stata evidente durante la seconda sessione, con la conquista della prima posizione con il pilota monegasco. Un risultato più che positivo per il team, considerando anche le attuali difficoltà di Red Bull e Mercedes. La Ferrari potrebbe sicuramente pensare con fiducia alla conquista della vittoria del GP d’Australia.

La scuderia di Maranello accoglie nuovamente Sainz dopo lo stop forzato a causa di un’appendicite, e lo spagnolo dimostra di non accusare problemi fisici. Il nativo di Madrid ha iniziato lentamente nelle FP1, chiudendo in ottava posizione, per testare il suo feeling con la SF-24 e capire se sarebbe stato in grado di reggere il ritmo della gara. Nella seconda sessione di prove libere, Sainz ha migliorato nettamente conquistando la terza posizione. In sintesi, le due sessioni hanno trasmesso sensazioni positive ai due piloti, che affronteranno le qualifiche e la gara con grande determinazione.

Dichiarazioni dei piloti

Leclerc, al termine delle sessioni, dichiara che: “È stata un’ottima giornata, ho avuto sensazioni buone fin dal primo giro e mi sono sentito sempre a mio agio in macchina. La cosa più importante da fare per noi sarà gestire l’evoluzione della pista e capire in anticipo come cambierà. Dobbiamo lavorare per rifinire il bilanciamento della vettura e fare un altro passo avanti in vista delle qualifiche. Per ora sembra che siamo messi bene ma dobbiamo vedere come andremo domani, quando mi aspetto che il gruppo proporrà valori molto più serrati.”

Le parole di Sainz: “Le ultime due settimane non sono state facilissime e oggi sono molto contento di essere riuscito a completare due sessioni di prove abbastanza in scioltezza. Ora mi concentro sul progredire passo dopo passo, in modo da arrivare alla qualifica e alla gara nella miglior forma possibile. La monoposto sembra andare bene questo weekend: farò di tutto per estrarre il massimo dalla vettura e del mio corpo.“