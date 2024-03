GP Australia,FP1: Norris davanti a tutti, incidente per Albon. Leclerc 4°

Sventola la bandiera scacchi: si sono appena concluse le FP1 del GP Australia

La Formula 1 riparte da Melbourne. Dopo due settimane di stop, i motori tornano ad accendersi, e non sono gli unici. Il GP d’Arabia Saudita aveva visto l’assenza di Carlos Sainz, operato di appendicite. Lo spagnolo dopo l’ok dei medici FIA, oggi scenderà in pista: sarà in grado di poter effettuare l’intero weekend o Bearman farà la sua ricomparsa? “ di quanto accaduto nelle FP1.

Inizia l’attività in pista,: incidente per Albon, problemi per Alonso

Charles Leclerc è uno dei primi a scendere in pista insieme ad Hamilton e Russell, il monegasco con gomma soft piazza la sua SF-24 in seconda posizione, in 1:21:115, alle spalle del pilota #44 di circa un decimo. I tempi iniziano sin da subito a subire variazioni: l’attività in pista è molto colorita sin dai primi minuti della sessione. Carlos Sainz “debutta” dopo la sua assenza, in nona posizione. A quarantaquattro minuti al termine, la top five provvisoria è composta da Verstappen, Leclerc, Perez e a seguire Piastri e Tsunoda. Il pilota #1 inizia già dalle FP1 con un tempo mostruoso (1:18:670), dando ben quattro decimi a Leclerc (entrambi con gomma soft), che avvisa il team di avere molto sottosterzo.

Da evidenziare nel corso della sessione l’ottima partenza di Norris, Tsunoda e Stroll, i quali hanno sin da subito mostrato un buon feeling con le loro rispettive monoposto. Problemi per Alonso, che a seguito di un escursione in curva 13, è dovuto rimanere a lungo ai box per sostituire il fondo. Incidente per Albon nei pressi di curva 8, che perde la macchina a causa dell’eccessivo uso del cordolo. Nessuna conseguenza per il pilota: a diciotto minuti al termine scatta la bandiera rossa. La top 5 provvisoria è composta da Norris, Leclerc, Tsunoda, Perez e Stroll, tutti quanti con gomma soft.





Red Bull nervosa, Norris detta il passo

A nove minuti al termine della sessione, viene dato l’ok ai piloti per scendere in pista. Iniziano dunque gli ultimi giri che concluderanno le FP1 del GP d’Australia, in attesa delle FP2, previste per le 6 ore italiane. Da segnalare le sbavature da parte dei due piloti Red Bull, che, mentre provavano ad effettuare il proprio giro lanciato, sono usciti fuori pista. Non è stato nel corso della sessione un caso isolato, con la RB20 che si è dimostrata molto nervosa.

La bandiera a scacchi sventola all’Albert Park, con Norris davanti a tutti, seguito da Verstappen e Russell. I primi otto piloti sono uniti da un distacco inferiore ad un decimo. Vedremo se il livello rimarrà tale anche nelle FP2 o se qualche carta da parte di qualche team comincerà a svelarsi.