GP Australia FP2: Leclerc in testa, Red Bull fatica

Si sono concluse le FP2 nel venerdì del GP d’Australia. Leclerc chiude in testa, con una Ferrari che brilla. Faticano invece le due Red Bull

Alla partenza delle FP2 del GP d’Australia non abbiamo visto Alex Albon. Dopo il brutto incidente accorso nelle FP1 il team era ancora al lavoro per cercare di sistemare la vettura. Il problema con cui devono fare i conti in casa Williams è la mancanza di un terzo telaio: i meccanici dovranno provarle tutte per cercare di rendere guidabile la vettura dopo il botto delle FP1. Sainz dal canto suo sembra aver ritrovato il feeling con la vettura dopo l’intervento all’appendice di due settimane fa. Nonostante i postumi dell’operazione, lo spagnolo riesce comunque a chiudere il terza posizione la seconda sessione di libere.

Nella pausa tra le FP1 e le FP2 i meccanici della Red Bull hanno sostituito il fondo della vettura di Verstappen. Questo intervento è risultato necessario a seguito di un lungo dell’olandese costatogli caro. In grande difficoltà Mercedes, con Hamilton che chiude in diciottesima posizione, lamentandosi di non avere per niente feeling con la monoposto. Le frecce d’argento hanno ammesso di aver sbagliato le modifiche al set up della vettura. Grande lavoro dunque in casa Mercedes per sistemare l’assetto in vista delle FP3.

Si parte con i giri lanciati: Ferrari davanti a tutti, Red Bull non fa paura

La sessione pomeridiana del venerdì del GP d’Australia si apre con la simulazione della qualifica. I piloti sono scesi in pista all’inizio con le mescole medie. Il primo a dettare il passo è stato Fernando Alonso con il tempo di 1:19.412, con Aston Martin tra le protagoniste dei primi minuti in un botta e risposta tra i due compagni di squadra. Primo tentativo di Leclerc chiuso in sesta posizione, per poi volare in testa già dal secondo giro lanciato con il tempo di 1:18.265.

Dopo circa venti minuti dall’inizio della sessione, i piloti rientrano ai box per montare le mescole morbide. La Ferrari inizia a brillare, soprattutto con Leclerc che martella a suon di giri veloci. Ma buona prestazione anche da parte di Sainz, considerando le condizioni di salute non ottimali in cui riversa il pilota spagnolo. Il numero 16 fa segnare il miglior crono della giornata con il tempo di 1:17.277. Secondo Verstappen, che però non fa paura. Bisognerà aspettare le FP3 per vedere se l’olandese riuscirà a fare la differenza.

Simulazione passo gara: Ferrari fa la parte della Red Bull

Ottimi segnali per la Rossa arrivano dalla simulazione del passo gara. Leclerc si mantiene sull’1:22.800/1:23.00 a giro. Buona anche la simulazione del compagno di squadra. La Ferrari può sognare in grande in vista della gara di domenica?

Buona prestazione anche della McLaren, soprattutto quella di Norris. Red Bull invece non brilla, con un Verstappen che non riesce a generare il vuoto attorno a sé come nella maggior parte delle volte. A preoccupare ancora di più è però la prestazione di Perez, 1.8 più lento della Ferrari di Leclerc. Il messicano chiude la sua prima giornata in ottava posizione, lontano anni luce dalla testa della classifica e dal compagno di squadra. Sarà interessante vedere i cambi al set up che verranno effettuati dai vari team in vista delle qualifiche di domani.