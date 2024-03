Vettel il ritorno: al via i test Porsche

Vettel potrebbe presto ritornare al volante, ma stavolta in sella alla hypercar 963 della Porsche… al via i test

Di recente diverse sono state le voci di un possibile ritorno di Sebastian Vettel nel mondo del motorsport. Pare, infatti, che dopo il ritiro del 2022, il quattro volte campione del mondo si prepara a scendere nuovamente in pista. Stavolta, peró, a bordo di una hypercar, la 963 della Porsche.

Il pilota tedesco ha giá effettuato la preparazione e un roll-out della pista di prova. Dopo il Gran Premio di Australia, prenderá parte ai test al Motorland spagnolo Aragon. Questi avranno una durata di 36 ore in preparazione della 24 ore di Le Mans. Insieme a lui ci saranno i piloti Porsche Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki, Kevin Estre, Andre Lotterer e Laurens Vanthoor.

Tuttavia, Vettel non ha mai guidato un prototipo hypercar, la prima classe delle categorie endurance IMSA e WEC, motivo per cui appare alquanto entusiasta di farlo. “Non vedo l’ora di provare la Porsche 963. Ho già avuto la possibilità di avere un’idea della vettura durante un rollout a Weissach”, ha detto Vettel.

“Ho sempre seguito altre serie di gare e la mia curiosità per gli eventi di resistenza mi ha incoraggiato a dare solo un colpo. Ora sono eccitato per il lungo periodo in Aragona e non vedo l’ora di mettermi al volante. Questa sarà una nuova esperienza per me”.

Anche il vicepresidente della Porsche Motorsport ha mostrato tutto il suo gradimento per questa nuova avventura del tedesco. “Siamo lieti che Sebastian Vettel sia interessato alla nostra Porsche 963. Non c’era dubbio che saremmo entusiasti di supportare la sua richiesta di un’opportunità per testare e fornirgli una preparazione completa”, ha dichiarato Thomas Laudenbach.

Non sappiamo se Vettel fará davvero ritorno nel mondo del motorsport competitivo, ma non é da escluderlo. Quest’anno alla 24 ore di Le Mans Porsche schiererá tre vetture, due delle quali hanno confermato giá la loro formazione piloti, mentre la terza ha ancora due posti liberi….