GP Australia, anteprima: circuito, meteo

GP Australia, round 3° del 2023. Si va in Australia e all’Albert Park, ormai storico circuito situato a Melbourne, per una nuova sfida

GP Australia, anteprima – Dopo un weekend di pausa, la Formula 1 torna con una nuova sfida del Campionato del Mondo 2023. Si vola in Australia e nella città di Melbourne, con il circuito dell’Albert Park pronto a ospitare i bolidi della categoria regina del Motorsport.

Nel 2022, la Formula 1 è tornata in Australia dopo due anni di assenza, a causa della pandemia di coronavirus. Ora, è tutto pronto per una nuova sfida, con team, piloti e vetture che sono già arrivati in Australia, e in questi giorni nel circuito e nel paddock, fervono gli ultimi preparativi in vista del weekend.

Il GP Australia è in programma, dal 31 marzo al 02 aprile 2023 e sicuramente dopo quanto visto nelle prime due gare, sarà un evento da seguire, dove non mancheranno colpi di scena e spettacolo. Vedremo…

Le prime due gare, ci mostrano una Red Bull protagonista, complice anche l’ottima forma di Max Verstappen. La vettura si sta dimostrando molto veloce, competitiva e vincente, confermato anche da Sergio Perez, poleman e vincitore in Arabia Saudita. Il team anglo-austriaco, sembra avere tutte le carte in regola per affrontare questa stagione da dominatore. Di sicuro, saranno i favoriti anche in Australia.

Altro team, che ci sta sorprendendo e di sicuro è da tenere d’occhio, è l’Aston Martin. La vettura del team britannico, si sta dimostrando competitiva e veloce, e soprattutto in grado di lottare per le posizioni che contano. Il team può contare sull’ottima forma di Fernando Alonso, che a quasi 42 anni, è ancora affamato di vittorie.

Ancora qualche punto interrogativo sulla situazione in casa Ferrari. Stagione iniziata non benissimo per la Rossa di Maranello, a discapito delle premesse della vigilia. La SF-23 non ha dimostrato di essere all’altezza dei rivali, e anzi, sembra arrancare, soprattutto sul passo gara. Ma, siamo quasi alla terza gara, e la stagione è lunga. La Scuderia, sicuramente farà il massimo per recuperare terreno, e dare a Charles Leclerc e Carlos Sainz, un vettura migliorata.

Situazione non molto positiva, anche per la Mercedes, che in questo inizio di stagione, si trova con una monoposto non competitiva…insomma disastrosa, come è stata definita dallo stesso team, che nel 2023 vorrebbe dimenticare la stagione 2022, e tornare a vincere.

Il GP Australia, è la gara di casa per Oscar Piastri. Il pilota della McLaren, al debutto in questa stagione da pilota di Formula 1, si appresta a correre per la prima volta in patria, e di fronte ai tifosi australiani. L’Australia che è rimasta in parte orfani dall’uscita di scena di Daniel Ricciardo, attualmente terzo pilota della Red Bull, sarà felice di vedere in azione un altro suo giovane portacolori. Oscar Piastri, spera che la McLaren abbia portato qualche aggiornamento sulla vettura, per permettere a lui e a Lando Norris di competere al meglio.

The Albert Park Circuit

La Formula 1 arriva in Australia per partecipare al Gran Premio, presente da molti anni nel calendario. Le prime edizioni si disputarono dal 1985 al 1996 sul circuito di Adelaide, per poi spostarsi a Melbourne sul tracciato dell’Albert Park dove tuttora si corre. La stagione di Formula 1 si è sempre aperta a Melbourne, tranne in quattro occasioni (2006, 2010, 2022 e 2023).

Il tracciato si snoda nel centro della città di Melbourne, ricavato collegando le strade perimetrali del lago sito nel parco solitamente adibite al traffico ordinario. Nel corso degli anni la pista subì delle modifiche, con la realizzazione di un nuovo rettilineo di partenza, box e alcune curve, mantenendo una pista dalle medie sul giro elevate malgrado sia un circuito semi-cittadino.

Nel 2021, sono stati iniziati dei lavori, che hanno modificato il tracciato e il layout, facendolo diventare molto più veloce e spettacolare rispetto al passato: pista più ampia, curve modificate e un nuovo asfalto.

Gli interventi principali, sono stati tra la curva 1 e 2, teatro di diversi incidenti nel passato, anche a causa della carreggiata piuttosto stretta. Ampliate le curve 1, 3 e 6. È stata rimossa la chicane, tra le curve 9 e 10, al suo posto è stato realizzato un rettilineo. Alla curva 13, è stata riallineata la Ross Gregory Drive, con una leggera estensione di Lakeside Drive, per creare un angolo stretto tra le curve 13 e 14. Anche qui, la curva è stata allargata di 3 metri. Allargata la curva 15, di 3,5 metri. Infine, anche la corsia box ha subito dei lavori, e ora è più larga rispetto al passato.

Il tracciato ora è lungo 5.275 metri ed è caratterizzata da 14 curve, 9 a destra e 5 a sinistra.

DRS

La FIA ha deciso che saranno attivate quattro zone DRS, lungo il tracciato dell’Albert Park. Situazione, che potrebbe rendere l’edizione 2023 del GP Australia, con la più alta velocità di punta, visto che si potrebbero toccare i 340 km/h.

I piloti troveranno le zone DRS:

la prima, sul rettilineo principale; la seconda, nell’allungo tra la curva 2 e la curva 3; la terza, sul curvone tra la curva 8 e la curva 9; la quarta, nella semicurva tra la 10 e la 11

Saranno due le detection point, due per quattro settori, e saranno piazzate poco prima delle curve 13 e 7.

Pirelli: C2, C3, C4

Per il GP Australia, Pirelli ha scelto di portare le mescole, C2 P Zero White Hard, C3 P Zero Yellow Medium e C4 P Zero Red Soft.

Il tracciato del circuito dell’Albert Park, ha subito dei lavori di riasfaltatura nel 2022, con l’inserimento di inclusioni metalliche che hanno migliorato il grip dei pneumatici. L’asfalto è liscio, e offre una maggiore aderenza solo dopo varie sessioni di pista.

La pista fa registrare forze sui pneumatici nella media e livelli contenuti di abrasione. Il nuovo layout, visto nella passata edizione, permette i sorpassi soprattutto nel secondo settore. Con una vettura, che presenta una assetto che favorisce la trazione, è possibile avere una miglior uscita dalle curve, e quindi maggiori chance di sorpasso sui brevi rettilinei australiani.

🔀 More strategy options

↗️ High track evolution Our handy guide to the #AustralianGP tyre choices 📖 #Fit4F1 pic.twitter.com/w8u2YRYtFs — Pirelli Motorsport (@pirellisport) March 27, 2023

Che tempo farà?

Come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo per il weekend del GP Australia. In questo periodo, nell’emisfero australe è arrivato l’autunno, pertanto sarà fondamentale tenere d’occhio le previsioni meteo, in quanto sono molto variabili, e con più possibilità di imbattersi nella pioggia.

Raramente si è assistito a un weekend di GP Australia, con sessioni di prove o gara svolgersi in condizioni difficili per i piloti. Guardando le previsioni, il weekend australiano che stiamo per vivere, potrebbe essere caratterizzata da tempo variabile, con possibilità di pioggia, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato. Situazione in miglioramento, per domenica con la gara che dovrebbe svolgersi con cielo sereno e pista asciutta.

In queste condizioni, agli addetti ai lavori e ai team, è consigliabile tenere monitorate le previsioni meteo, onde evitare spiacevoli inconvenienti, e per preparare al meglio il set-up e strategie per qualifiche e la gara.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo, per il weekend del GP Australia 2023.

Venerdì 31 marzo 2023

Temperature: max 19°C, min 12°C; cielo nuvoloso con qualche schiarita, probabilità di pioggia debole attesa al 60%. Umidità intorno al 66%. Vento con raffiche da 13 a 19 km/h

Sabato 01 aprile 2023

Temperature in rialzo: max 16°C, min 11°C; cielo coperto e a tratti molto nuvoloso, probabilità di pioggia tra il 40 e 60%. Umidità intorno al 60%. Vento, con raffiche da 17 a 24 km/h

Domenica 02 aprile 2023

Temperature: max 17°C, min 6°C; cielo sereno, con nubi sparse e schiarite, probabilità di pioggia al 5%. Umidità intorno al 70%. Vento da 17 a 24 km/h