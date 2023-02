Ricciardo: “Anno sabbatico? Scelta voluta, ma…”

Daniel Ricciardo ha espresso chiaramente di non voler prendere parte a nessuna competizione motoristica nel 2023, in quello che considera essere il suo anno sabbatico. Riuscirà a resistere?

Dopo due anni molto deludenti e frustranti in McLaren, Daniel Ricciardo è pronto a prendersi un anno sabbatico lontano dalle corse competitive. Il periodo passato alla corte della scuderia di Woking non è stato dei più idilliaci per il pilota australiano. Quest’ultimo ha sempre faticato a entrare in sintonia con la monoposto e a confrontarsi con il compagno di squadra Lando Norris. Ricciardo tuttavia non passerà questo 2023 totalmente lontano dalla Formula 1, poiché si è assicurato il posto di terzo pilota presso il team Red Bull.

All’interno del team di Milton Keynes, l’australiano avrà soprattutto un ruolo da collaudatore al simulatore e dovrà presenziare a vari impegni di marketing. Questa posizione gli permetterà di non uscire totalmente dal mondo delle corse e soprattutto di poter testare la vettura del 2023 con tutte le varie modifiche che verranno effettuate nel corso dell’anno. Nonostante tutto ciò, Ricciardo afferma “di volersi prendere un anno con calma e di non voler fare nulla di troppo serio“, dal momento che vuole prendersi una pausa dalle competizioni.

Ricciardo sul suo anno sabbatico lontano dalle corse

Il pilota australiano, durante la presentazione della nuova Red Bull, afferma ai microfoni di Motorsport.com: “Penso ci sarebbe sicuramente un po’ di flessibilità nel caso ci fosse l’opportunità di fare un qualcosa che davvero mi piaccia. Se Red Bull venisse coinvolta, allora magari sarebbe una vittoria per tutti“. Ricciardo poi continua: “Al momento, però, non sto cercando niente che vada in quella direzione. Non cerco nulla di troppo serio a livello competitivo. La competizione è molto bella, ma anche stancante e a lungo andare si ha bisogno di una pausa“.

Per quanto riguarda la possibilità di vederlo in altre competizioni, l’australiano afferma: “Se dovessi prendere parte a qualche evento competitivo, ci sarebbero sicuramente delle aspettative nei miei confronti e prima di prendermele, vorrei solo essere sicuro che sia una cosa che mi divertirei a fare. Quest’anno lo voglio davvero prendere un po’ di più a cuor leggero e rilassarmi – continua il pilota Red Bull – per cui se ci fosse la possibilità di partecipare a un qualcosa che mi carichi di pressione, non credo me la vivrei al meglio“.

L’australiano sulla nuova stagione 2023

Dopo aver trascorso il periodo invernale senza la pressione di doversi preparare per la nuova stagione, Ricciardo è sicuro di aver fatto la scelta giusta. Quest’ultimo afferma: “Essere all’inaugurazione della nuova vettura in queste nuove vesti mi fa sentire bene, mi fa capire che ho fatto la scelta giusta. Settimana prossima andrò al Super Bowl e probabilmente dalla settimana dopo cercherò di rientrare in un regime alimentare e introdurre un po’ più di allenamento fisico“.

Il pilota australiano alla fine conclude: “Vedrò cosa accadrà nei prossimi mesi e nel corso della stagione in generale. Il mio obiettivo è quello di non affrettare nulla. Ovviamente dovrò rimanere in forma, per far sì che nel caso avessero bisogno di me nella monoposto, non sia sovrappeso di venti chili“.

Margherita Ascè