GP Arabia Saudita, qualifiche: è pole di Hamilton

Domani, Mercedes partirà dalla prima fila grazie al miglior tempo firmato Lewis. Secondo Bottas, terzo Verstappen

Dopo un venerdì di Libere dominato dalla Mercedes numero 44, la giornata di oggi si è aperta con un super tempo di Verstappen in FP3 e il primo grande colpo di scena del weekend a Jeddah: investigazione per Hamilton a seguito della mancata osservanza della doppia bandiera gialla esposta in pista. Per l’inglese, però, nessuna penalità. Ma un altro episodio delle FP3 ha fatto molto discutere: il sette volte campione del mondo avrebbe intralciato Mazepin in curva 8. Reprimenda e 25.000 euro di multa per lui.

Q1: PEREZ VOLA E IL MOTORE DI BOTTAS PREOCCUPA MERCEDES

Apre le danze di questa prima qualifica sul nuovissimo circuito di Jeddah il miglior tempo di Verstappen, che si porta così al comando del gruppo. Dopo di lui, vola Hamilton, che abbassa il crono di 1 decimo, immediatamente seguito dal compagno Bottas, il quale, per soli 60 millesimi, si prende la seconda piazzola temporanea. Subito forti le due Ferrari, con Sainz che riesce a scalare la classifica fino al primo posto e Leclerc che lo segue dal quarto. Ricordiamo che ieri il ferrarista ha messo fine al suo venerdì di prove impattando senza conseguenze per lui con la Rossa contro le barriere; la monoposto ha invece riportato notevoli danni.

E, parlando di problemi, guai in vista anche per la Mercedes di Valtteri Bottas, che riporta in radio un malfunzionamento del motore sulla sua W12. Il finlandese rientra al box rallentando visibilmente. Ritorna avanti Perez, chiudendo in prima posizione il Q1; buona forma anche per McLaren, che si piazza in terza posizione con Ricciardo. Latifi, Vettel, Stroll, Schumacher e Mazepin sono invece esclusi da questo primo taglio.

GP ARABIA SAUDITA, QUALIFICHE: IN Q2 SAINZ SBAGLIA ED E’ FUORI

Semaforo verde: si riscende in pista! Quasi tutti i piloti montano gomma media per affrontare la seconda fase di qualifica. I guai tecnici di Bottas sembrano essere ora risolti. Hamilton lamenta da subito difficoltà di aderenza: “Non so cosa stia succedendo“, urla al suo muretto.

Nel frattempo, Red Bull continua a dettare il passo, firmando un 1-2 con Perez e Verstappen, seguiti dal duo Mercedes.

Finale dolceamaro per Ferrari e McLaren: i due team portano infatti solo una delle proprie vetture in Q3 con Norris e Leclerc. Sainz commette un errore e rimane quindicesimo. Escluso dal Q3.

Trouble for Carlos Sainz as he takes a spin in Q2 He’s down in P15 with time running out in the session…#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/iC8JZvEmRa — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Oltre allo spagnolo, fuori Ricciardo, Raikkonen (autore di un veloce quanto pericoloso contatto con Bottas sul dritto), Alonso e Russell. Un grandissimo Giovinazzi si aggiudica il meritato biglietto per l’ultima parte di qualifiche.

GP ARABIA SAUDITA, QUALIFICHE: COLPO DI SCENA VERSTAPPEN

Bottas mette un primo sigillo sulla pole con un super tempo (1’28”143), seguito da un brillante Tsunoda, a circa 3 decimi di ritardo. Hamilton in quarta posizione, complice un errore all’uscita di curva. L’inglese riprova così il giro, colorando di fucsia il settore intermedio e portandosi in prima posizione. Alle sue spalle, un agguerrito Verstappen abbassa immediatamente il crono dell’avversario di quasi 4 decimi di secondo. E’ pole provvisoria per l’olandese. Non è però finita: Hamilton strappa nuovamente a Verstappen il giro veloce e all’olandese resta solo rispondere. Ma, in Formula 1, niente è scontato e, proprio mentre inanella una serie di intertempi eccezionali, Max bacia il muro ed è costretto a fermarsi e a rinunciare alla pole. E’ così Hamilton il migliore di oggi.

A dramatic ending to qualifying in Jeddah! Max Verstappen hits the barriers on his final flying lap 💥 Leaving him in P3 – with title rival Lewis Hamilton taking pole!#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/1yFZfDdBQS — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Doppietta per Mercedes, seguita da Verstappen; ottimo quarto tempo per Leclerc, quinto Perez, sesto Gasly, settimo Norris, ottavo Tsunoda, nono Ocon. Chiude la top ten Giovinazzi.

La griglia di partenza completa: