GP Arabia Saudita, Bottas: “Mi sono divertito!”

Il pilota della Mercedes partirà dalla seconda piazza, esattamente a sandwich tra i due contendenti il mondiale

La sessione di qualifiche del GP dell’Arabia Saudita è stata spettacolare. Nel momento esatto in cui sembrava che la Mercedes fosse in difficoltà, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno lanciato la zampata, complice anche l’errore di Verstappen sul finale. Sul circuito di Jeddah sono emerse le caratteristiche della pista e i punti più critici, che domani daranno sicuramente spettacolo in una gara la cui tensione già si taglia con un coltello.

Al finlandese della Mercedes il circuito piace. Bottas si è aperto in team radio elogiando la velocità e l’adrenalina della pista, dove domani scatterà in seconda posizione (salvo eventuali penalità per un contatto con una Alfa Romeo nel corso della sessione). Se la classifica delle qualifiche rimanesse invariata, lo scudiero Mercedes avrebbe l’arduo compito di tenere dietro Max Verstappen. Ammesso che la sua monoposto non sia troppo danneggiata.

DIVERTIMENTO E DIFFICOLTÀ

Al termine della sessione, Bottas ha sottolineato le difficoltà della pista. Oltre a essere un tracciato completamente nuovo, per i piloti la pista dell’Arabia Saudita nasconde alcuni punti più complessi, che potrebbero essere la causa di alcuni incidenti. Nonostante tutto, il finlandese ha ammesso di essersi divertito e di non vedere l’ora di correre il GP.

“Le qualifiche oggi erano molto importanti. Io ho faticato un po’ nelle libere 3, ho dovuto cambiare il motore e i ragazzi sono riusciti a sistemare tutto proprio poco prima della qualifica, quindi sono molto contento. L’ultimo giro è stato al limite, mi sono divertito: però è una pista difficile. Giro dopo giro il grip cambia, però abbiamo fatto un ottimo lavoro“.

Interrogato in merito agli obiettivi della gara di domani, Bottas ha invece sottolineato: “Ovviamente voglio vincere la gara, ma il primo obiettivo è vincere il mondiale. Lewis è ancora in lotta, io no, quindi cercherò di aiutarlo in ogni modo, ma cercherò anche di godermi la gara“. Spazio al divertimento dunque, ma con un occhio di riguardo alla gara del compagno di team, che domani potrebbe lanciare la sua zampata per la corsa al mondiale.