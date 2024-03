GP Arabia Saudita, la griglia di partenza

Verstappen conquista la pole, Ferrari insegue e Alonso che sembra tornato indietro di vent’anni: ecco la griglia di partenza del GP dell’Arabia Saudita

Si concludono le qualifiche con la pole position, seconda consecutiva, di Super Max, capace di infrangere il record della pista. L’olandese, sempre primo durante la sessione, non mettendo mai in dubbio la conquista della partenza dal palo. Verstappen cercherà di fare il bis capitalizzando e andando a vincere la seconda vittoria consecutiva, nona se si conta anche la scorsa stagione. Alle spalle del campione del mondo si piazzano Leclerc, sfortunato durante il suo primo tentativo nel Q3, e Perez. Una griglia di partenza del GP dell’Arabia Saudita che non mostra nessuna sorpresa.

Un Alonso, che sembra esser tornato quello del 2010, si piazza in quarta posizione e andrà a insidiare il podio, gli unici posti disponibili per gli “umani” siccome in prima posizione ci sarà un alieno. Il duo McLaren capitalizza e si piazza in quinta con Norris e sesta posizione con Piastri. Delude Mercedes, che con i suoi due piloti non riesce a superare la settima posizione. Chiudono la top 10 Tsunoda e Stroll. Partirà undicesimo il sostituto di Sainz, operato di appendicite, Bearman, risultato sorprendente per il giovane. Le Haas si piazzano in tredicesima e quindicesima piazza. Continuano a deludere le due Alpine, che non superano il Q1.

Ricciardo continua a non superare il Q2, chiudendo in quattordicesima posizione. Albon si piazza in dodicesima posizione, con il compagno di squadra in diciannovesima posizione. Sfortunate le Sauber, con Bottas in sedicesima posizione e Zhou ultimo, senza essere riuscito a concludere neanche un tempo a causa di alcune noie meccaniche.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN JEDDAH! 🤩 Charles Leclerc joins the Dutchman on the front row. Sergio Perez finishes third. #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/O0BppVYlHu — Formula 1 (@F1) March 8, 2024

La griglia di partenza