GP Arabia Saudita, Leclerc: “Siamo lontani in qualifica”

Sarà di nuovo lui a scattare in prima fila, domani, al fianco dell’olandese volante: a Jedda il monegasco si qualifica secondo, ma non gli basta

In Arabia Saudita, Charles Leclerc riesce per la seconda volta consecutiva a conquistare la prima fila, da dove partirà per il Gran Premio di domani. Un risultato niente affatto scontato, con Sergio Perez e Fernando Alonso che fino all’ultima curva hanno provato a sfilarglielo dalle mani. Alla fine, però, Leclerc ha trovato il giro perfetto, il migliore che potesse ottenere dalla SF-24. Ma sono ben tre i decimi di distacco dal temibile Verstappen, che col suo giro ha abbassato il record più veloce della pista.

“Nel primo giro in Q3 abbiamo provato qualcosa di diverso nella preparazione, ma non ha funzionato tanto bene per noi.” ha spiegato Leclerc, dopo le qualifiche in Arabia Saudita. “Poi nel secondo giro ho messo tutto insieme, e credo che fosse il massimo che la vettura potesse dare oggi. Sono molto contento del giro”.

LECLERC IN ARABIA SAUDITA DELUSO DAI TEMPI IN QUALIFICA

“E’ un peccato che siamo un pochino più lontani di quanto sperassimo in qualifica. Ma la gara è domani e speriamo ci possa essere una sorpresa positiva, in modo da poter sfidare le Red Bull davanti“. Nonostante il distacco con Red Bull, il monegasco conferma dei miglioramenti rispetto alla vettura della scorsa stagione. “Abbiamo fatto un bel passo avanti rispetto all’anno scorso. Abbiamo molta più fiducia nei long run. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, dobbiamo cercare di sfruttare al massimo quello che abbiamo per la gara. E poi vedremo domani”.

Leclerc ha anche commentato la prestazione in Ferrari del giovanissimo Ollie Bearman, chiamato a sostituire Carlos Sainz, operato per appendicite. “Innanzitutto auguro a Carlos una pronta guarigione. Riguardo Ollie, ha fatto un lavoro incredibile. Con una sola sessione, quella delle prove libere 3, ha preso subito il ritmo e si è trovato a suo agio con la monoposto.” si complimenta il monegasco. “Sono contento per lui. E’ una giornata molto speciale, ovviamente. Sarà la sua prima gara in Ferrari, dopo una sola sessione. Credo che renda tutto più speciale. Spero che domani potremo fare entrambi una gran gara.” conclude Leclerc in Arabia Saudita.