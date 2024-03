GP Arabia Saudita, qualifiche: furia Verstappen ma il miracolo è di Leclerc

È ancora una volta Super Max a conquistare la pole position, ma Ferrari offre un’ottima prestazione nelle qualifiche del GP d’Arabia Saudita

Una bella sessione di qualifiche quella in Arabia Saudita, la quale ha decretato Verstappen come poleman per il GP di domani pomeriggio. Per la prima volta l’olandese partirà dalla prima posizione in griglia a Jeddah In prima fila con lui un buonissimo Charles Leclerc, seguono Sergio Perez terzo e Fernando Alonso quarto. Ottima prestazione da parte del debuttante Bearman, il quale partirà dall’undicesima piazzola dopo essere stato eliminato per una manciata di millesimi in Q2.

Una sessione che non delude, ma l’epilogo resta lo stesso

Intensa prima parte di qualifica che ha visto Mercedes usare le mescole medie, alcuni piloti attendere a lungo e Bearman fare numerosi giri. Non riesce il miracolo a Sauber, che rimette Zhou in pista, prendendo però bandiera per appena una manciata di secondi. Anche il compagno Bottas non passa il taglio, sedicesimo per pochi millesimi. Ancora male Alpine, che nuovamente si ferma in Q1 sia con Ocon (17) che con Gasly (18). Chiude la classifica di coloro che sono riusciti a stampare un crono Logan Sargeant, il quale partirà dunque in ultima fila.

Bandiera rossa, invece, dopo neanche un giro in Q2. Perdita di potenza per Nico Hulkenberg che si ferma nel primo settore, permettendo solo a 4 piloti di far segnare un crono. Sfortunato Leclerc, che vede la sessione interrompersi a pochi metri dal traguardo. Non penalizzato però il monegasco grazie a un ottimo successivo tentativo con pneumatici usati. Abbandonano, invece, la qualifica Bearman, appena 36 millesimi da Hamilton, Albon, Magnussen, Ricciardo e, naturalmente, Hulkenberg.

Non sorprende il risultato dell’ultima sessione, che incorona ancora una volta Max Verstappen come il più veloce di tutti. Leclerc supera qualsiasi limite della sua monoposto e regala dunque la prima fila a una Ferrari che promette bene sul passo gara. A tre decimi dal compagno si classifica Perez con un tempo poco migliore di Alonso. In terza fila partiranno le due McLaren, Piastri davanti a Norris, dietro a loro Russell (7) e Hamilton (8). Tsunoda completa un ottimo venerdì portando a casa la piazzola numero nove, affiancato da Stroll, che paga 0.8 secondi dal 42enne compagno in Aston Martin.