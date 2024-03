GP Arabia Saudita, Perez: “Prima fila era raggiungibile”

Terzo posto nelle qualifiche del GP Arabia Saudita per Sergio Perez, alle spalle del duo Verstappen-Leclerc

Sessione di qualifiche del GP Arabia Saudita, seconda tappa del mondiale di Formula 1 2024, con Sergio Perez che ottiene la terza posizione, alle spalle del compagno di squadra e poleman Max Verstappen e del ferrarista Charles Leclerc. Al suo fianco domani sulla griglia di partenza, si troverà un altro campione del mondo, Fernando Alonso su Aston Martin.

Red Bull che sembra confermare l’ottimo momento, guardando anche il distacco di appena tre decimi che c’è tra i due compagni di squadra al termine della Q3. Sergio Perez si prendere il terzo tempo facendo scivolare di una posizione Fernando Alonso.

Checo: “Domani sarà interessante”

Le dichiarazioni di Sergio Perez, al termine delle qualifiche del GP Arabia Saudita 2024: “Non sono riuscito a migliorare tanto nell’ultimo giro, ed è per questo penso che abbiamo mancato la prima fila. Ma nel complesso credo che Max abbia fatto un giro strepitoso. Non era possibile fare la pole oggi, tuttavia la prima fila era raggiungibile”.

“Ad ogni modo, siamo comunque in lotta per domani e la gara sarà lunga. E potrà accadere di tutto,” ha aggiunto Perez.

Sergio Perez nella passata stagione, è stato autore della pole position e della vittoria in gara. Qualche gran premio successivo, per Checo è iniziato un lungo periodo sfortunato tra prestazioni al di sotto delle aspettative e risultati mancati. Il 2024 rappresenta l’anno della riscossa per il messicano, che dovrà fare il possibile per non deludere un’altra volta il team Red Bull, soprattutto in ottica futuro.

Nelle prime prove libere del GP Arabia Saudita 2024, la RB20 anche di Sergio Perez è apparsa molto bene e stabile. A questo proposito, il commento del messicano in vista del prosieguo del weekend: “La sfida con Max? Domani sarà piuttosto interessante, credo che sarà una gara lunga e divertente con tantissime azioni. Le vetture vicine a noi, si sono tutte avvicinate molto come valori. Per questo, sarà molto interessante domani”.