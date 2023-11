GP Abu Dhabi, Piastri: “Troppi errori, eppure…”

Oscar Piastri ottiene la terza posizione nell’ultima qualifica della stagione per il GP di Abu Dhabi

Miglior rookie della stagione? Piastri si è reso protagonista anche stavolta, ottimizzando il risultato nell’ultima qualifica della stagione per il GP di Abu Dhabi. “E’ stata una qualifica complicata, anche perché in questo weekend il gap con i rivali è davvero esiguo. Abbiamo commesso qualche errore di troppo e al limite, infatti anche nell’ultimo giro ne ho commesso uno. Avrei dovuto effettuare un’ultima curva pazzesca per recuperare il gap e scalare almeno una posizione. Ho comunque constatato che la monoposto è molto veloce in questo weekend, quindi è una bella svolta in positivo rispetto a Las Vegas”.

Miglior rookie dell’anno?

La specialità del giovane australiano è quella di crescere e migliorare nel corso del weekend, sessione dopo sessione. Infatti nonostante le difficoltà riscontrate nel corso delle libere, nel Q3 ha ottimizzato il risultato. “Il passo c’era, ma commettevo degli errori a ogni giro, infatti sono arrivato in qualifica senza aver effettuato un giro senza errori in tutto il weekend. Ciò mi ha reso il tutto più complicato. Anche in Q1 ho commesso degli errori, invece dal Q2 sono riuscito a destreggiarmi fino ad arrivare al Q3, in cui sono andato piuttosto bene, seppur non è stato ancora abbastanza”.

Avere un’idea precisa del passo gara è difficile. Ciò specialmente dopo delle sessioni di libere piuttosto caotiche e caratterizzate da varie interruzioni, basti pensare alla seconda sessione, che non ha dato modo di svolgere il programma prefissato da ogni team. “Non ne ho idea, ma penso che sia per tutti così. Al massimo in questo weekend siamo riusciti a effettuare dei giri consecutivi di qualifica, non di più. Perciò vedremo in gara come andrà domani, ma sicuramente faremo del nostro meglio per portare a casa un bel risultato” ha così concluso Piastri.