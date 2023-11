GP Abu Dhabi, l’ordine di arrivo

L’ordine di arrivo del GP di Abu Dhabi vede ancora in prima posizione Verstappen, che chiude così un anno incredibile. Dietro di lui Leclerc e Russell

Il Mondiale 2023 è giunto alla sua tappa finale e i piloti scendono in pista per l’ultima volta quest’anno.

Il primo gradino del podio dell’ordine di arrivo del GP di Abu Dhabi è occupato come sempre da Max Verstappen, che mantiene il suo dominio assoluto fino alla fine raggiungendo addirittura i 1000 giri al comando in una stagione.

Dietro di lui Charles Leclerc. I due ci hanno regalato una breve battaglia nel corso del primo giro, ma è sempre l’olandese ad avere la meglio. Il terzo trofeo se lo aggiudica a sorpresa George Russell, grazie alla penalità di 5 secondi inflitta a Sergio Perez a seguito di un contatto con Norris.

Fuori dal podio le due McLaren. Oscar Piastri, qualificato terzo, ci regala qualche emozionante battaglia, ma chiude solo in sesta posizione. Davanti a lui si piazza il compagno di squadra, Lando Norris. Un weekend non troppo fortunato per l’inglese, che il sabato si lascia sfuggire la pole position e la domenica prima rimane vittima di un pit stop troppo lento, e poi non riesce mai a brillare nei duelli con gli avversari.

In settima posizione chiude pallidamente una stagione iniziata con le migliori aspettative Fernando Alonso, che, nonostante “la macchina più lenta di tutte sul rettilineo,” tiene sempre comunque testa a tutti gli altri piloti.

Gara incredibile invece per Yuki Tsunoda. Il giapponese termina solo in ottava posizione, ma ci regala la sua miglior performance della sua carriera in Formula 1 e per pochi, gloriosi giri, è addirittura leader del Gran Premio di Abu Dhabi.

La vera battaglia è per il Mondiale costruttori

La vera lotta ad Abu Dhabi non è quella tra i piloti, ma quella tra scuderie. L’ultima tappa del Mondiale è quella decisiva per la conquista della seconda posizione del Mondiale costruttori, contesa tra Mercedes e Ferrari. Una battaglia che viene combattuta astutamente soprattutto da Charles Leclerc, il quale, nel mezzo della sua gara, riesce a pensare a una furba quanto rischiosa strategia. Il monegasco chiede più volte di essere informato dei tempi di George Russell e Sergio Perez dietro di lui e alla fine, saputo della penalità inflitta al pilota Red Bull, decide di farlo passare per aiutarlo nella lotta contro la Mercedes.

Senza dubbio una mossa da grande stratega che purtroppo, però, non viene ripagata dal momento che Russell riesce comunque a restare all’interno della finestra dei 5 secondi. La seconda posizione nel Mondiale costruttori se la aggiudica infine la Mercedes.

L’ordine di arrivo del GP di Abu Dhabi

1. Max Verstappen

2. Charles Leclerc

3. George Russell

4. Sergio Perez

5. Lando Norris

6. Oscar Piastri

7. Fernando Alonso

8. Yuki Tsunoda

9. Lewis Hamilton

10. Lance Stroll

11. Daniel Ricciardo

12. Esteban Ocon

13. Pierre Gasly

14. Alexander Albon

15. Carlos Sainz

16. Nico Hulkenberg

17. Guanyu Zhou

18. Logan Sargeant

19. Valtteri Bottas

20. Kevin Magnusse