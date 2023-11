GP Abu Dhabi, Leclerc: “L’obiettivo? Battere Mercedes”

Le qualifiche del GP di Abu Dhabi hanno visto in Charles Leclerc uno dei grandi protagonisti di giornata, capace di mettere la sua Ferrari in prima fila affianco alla Red Bull di Max Verstappen.

Per Ferrari il sabato del GP di Abu Dhabi non è stato semplice, non lo è stato durante le ultime libere come non lo è stato in qualifica. L’eliminazione di Carlos Sainz in Q1 è stata il risultato di diversi fattori, ma allo stesso tempo metteva in chiaro che il livello della performance non era il medesimo di McLaren. Fortuna vuole che quelli di Maranello possono sempre contare su Charles Leclerc, che anche in questa situazione è stato capace di dare il massimo. Mettendo insieme un grandissimo ultimo giro, ed approfittando dell’errore che ha messo fuori gioco Lando Norris.

“Onestamente considerando il fine settimana che avevamo fatto finora, non mi aspettavo per nulla questo risultato. Sapevo che nell’ultimo giro dovevo mettere assolutamente tutto insieme. Nell’ultima curva abbiamo scivolato un po’ troppo, però penso che sia successo a tutti. Sono molto contento del secondo posto“, questo il primo commento del il pilota monegasco.

“Nel Q1 e nel Q2 mi preoccupavo di non riuscire a superare il taglio, temevo di non farcela. Ed invece alla fine abbiamo raggiunto la prima fila – è fantastico”. Tutto è sempre legato al difficile rapporto che la SF23 ha con le gomme. “Per qualche motivo la nostra macchina con le gomme già usate fatica di più, non avevamo tante speranze guardando ai giri che avevamo fatto prima. Ma con gli pneumatici nuovi tutto prende vita, e la monoposto ha cominciato a dare grandi sensazioni”.

Domenica il classe ’97 partirà affianco a Max Verstappen, ma lo sguardo più che volgersi avanti, si volge indietro. Dove ci sono le McLaren, ma soprattuto le due Mercedes. “Io spero che domani vada bene, l’obiettivo è battere la Mercedes nel campionato costruttori. Per questo spero che anche Carlos possa partire alla grande per potere battagliare insieme a me e cercare di mettere entrambe le nostre vetture davanti alle loro. E così portare a casa il secondo posto nei costruttori, che è l’unica cosa che per me conta in questo fine settimana”.