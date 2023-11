GP Abu Dhabi, qualifiche: l’ultima corsa alla pole position

Fiato sospeso per l’ultima sessione di qualifiche: Verstappen si aggiudica la pole, ma combattuta la lotta tra McLaren e Ferrari

Si sono concluse le ultime qualifiche della stagione 2023 sul circuito di Abu Dhabi. Nonostante la lotta per il campionato si sia già chiusa da un pezzo, i piloti continuano a spingere fino all’ultima curva. Da tenere sotto controllo, soprattutto, è la battaglia per il secondo posto nella classifica Costruttori, conteso tra la Mercedes e la Ferrari. Vediamo insieme come sono andate le qualifiche del GP Abu Dhabi.

QUALIFICHE GP ABU DHABI: Q1

I venti piloti scendono per l’ultima volta tutti insieme in pista per cercare il giro perfetto. Verstappen è il primo a mettersi in testa alla classifica, con un tempo di 1’24″160. L’evoluzione della pista però è fortissima ad Abu Dhabi, costringendo tutti i piloti a fare un secondo tentativo a meno di due minuti dalla fine del Q1.

I track limits continuano a mietere vittime: tempi cancellati per Sargeant e Zhou, che finiscono in zona esclusione. A non passare il taglio del Q1 è anche una Ferrari, quella di Carlos Sainz, che non riesce a migliorare sufficientemente il suo giro. Gli eliminati del Q1 sono, dal basso: Logan Sargeant, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Carlos Sainz.

Q2: UN ALTRO ELIMINATO A SORPRESA

Tutti i piloti scendono in pista con gomma usata, a eccezione delle due Red Bull. I primi a registrare un buon giro sono le Mercedes, ma vengono poi scavalcati dalle due McLaren, in ottima forma. Il miglior tempo resta di Verstappen, che si migliora rispetto alla prestazione del Q1: 1’23″740 il crono registrato.

TOP 5 (5 mins to go)

Verstappen

Norris

Perez

Piastri

Verstappen
Norris
Perez
Piastri
Russell

Mentre Verstappen resta ai box, il resto della griglia prova l’ultimo tentativo. Gli eliminati del Q2 delle qualifiche di Abu Dhabi sono: Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Lance Stroll, Esteban Ocon e Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo non è riuscito a migliorare il suo tempo abbastanza da non essere eliminato dal compagno di squadra, salito in quarta posizione.

Q2 CLASSIFICATION Verstappen still up front, Hamilton drops out in Q2 for the second weekend running

Q3: IL POLEMAN DELLE QUALIFICHE DI ABU DHABI

Al primo tentativo continua a essere Verstappen a registrare il miglior tempo, migliorandosi ancora una volta: il suo tempo è di 1’23″445. Lo seguono le due McLaren, che riescono a scalzare anche la Mercedes di Russell e la Red Bull di Perez. Non buono il primo giro di Leclerc, che si posiziona soltanto nono.

First Q3 runs done – here's the current order
TOP 10

Verstappen

Norris 📸

Piastri

Russell

Perez

Tsunoda

Hulkenberg

Alonso

Leclerc

Verstappen
Norris
Piastri
Russell
Perez
Tsunoda
Hulkenberg
Alonso
Leclerc
Gasly

Alla ricerca della pole position, Norris non si migliora, a causa di un traverso durante il giro lanciato, che gli rovina il terzo settore. Il pilota McLaren viene così spodestato dal compagno di squadra, che partirà in terza posizione. Max Verstappen si aggiudica l’ultima pole position della stagione. Ottimo anche il colpo di Leclerc, che riesce a salire in seconda posizione.