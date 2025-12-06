GP Abu Dhabi, Piastri: “Non avevo margine. Vedremo domani”

GP Abu Dhabi, Oscar Piastri ottiene il terzo tempo nelle qualifiche, e domani scatterà dalla seconda fila. Alle spalle degli altri due, rivali per la lotta iridata piloti

Oscar Piastri si prende il terzo tempo, nelle qualifiche del GP Abu Dhabi, tappa conclusiva del mondiale 2025 di Formula 1. L’australiano, è anche lui tra i contendenti per il titolo iridato piloti, ma complice i 16 punti di distacco dalla vetta, occupata da Lando Norris, ha sicuramente meno chance di diventare campione del mondo. Le qualifiche appena concluse, lo vedono beffato da Norris per appena 29 millesimi proprio nell’ultimo giro.

Piastri partirà dalla seconda fila, alle spalle degli altri due sfidanti per il mondiale, come Max Verstappen in pole position e Lando Norris. A quest’ultimo basterebbe aggiudicarsi il secondo posto, per festeggiare il suo primo titolo iridato piloti.

L’inizio del weekend del GP Abu Dhabi, non è stato semplicissimo per Oscar Piastri. Un venerdì complicato, concluso solo in undicesima posizione: per la prima sessione, ha dovuto cedere la sua vettura al rookie Pato O’Ward. Tuttavia, l’australiano è riuscito a raddrizzare le cose, nonostante il ritardo tra lui e il poleman (oltre due decimi), mentre il gap nei confronti di Norris è di qualche millesimo.

Oscar: “Domani giornata molto emozionante”

“Penso di essere andato piuttosto bene. Ho fatto proprio un bel giro in Q1, perché finalmente ho trovato il ritmo anche in questo weekend,” ha dichiarato Oscar Piastri, al termine delle qualifiche del GP Abu Dhabi.

“Onestamente, penso che anche il mio ultimo giro sia stato piuttosto buono. Non avevo tanto margine in più. Evidentemente oggi non ero abbastanza veloce, però credo che tutto ciò prepari una giornata molto emozionante domani,” ha poi aggiunto.

Terminate le qualifiche, ora il focus si sposta alla gara, l’ultima della stagione con ancora in ballo la sfida per il titolo iridato. A proposito della gara, a Oscar gli è stato chiesto se sente di avere il passo per poter inserirsi tra gli altri due, e lui ha aggiunto: “Lo vedremo domani. Max è stata piuttosto veloce nella simulazione gara, e chiaramente è stato molto forte nel giro di qualifica. Tuttavia, vedremo quanto passo avremo domani“.

Oscar a Sky Sport: “Far passare Norris? Gara molto lunga”

Qualche minuto più tardi, Oscar Piastri è stato intervistato da Sky Sport F1, parlando di possibili scenari che potrebbero crearsi nella gara di domani, ha nuovamente affrontato la domanda sulla possibilità di attaccare: “Ancora non lo so. Dobbiamo vedere quale sarà la situazione davanti a me”.

“Io cercherò di cogliere, le opportunità che si presenteranno davanti a me. Ma come ho già detto, mi serve di più di una semplice vittoria: se non dovesse succedere qualcosa, il Mondiale non sarà mio. Quindi vediamo cosa accadrà”, ha così sottolineato, consapevole dei suoi 16 punti di ritardo da Norris, e che probabilmente avrà bisogno di un miracolo per strappare il titolo ai rivali.

Parlando di possibili strategie, che potranno essere pianificate insieme alla McLaren, magari con l’obiettivo di aiutare Norris, Piastri ha risposto: “Sono certo che ne discuteremo come team. Ma non abbiamo avuto nessuna discussione diretta, in base alle decisioni che potrebbero essere necessarie. Ma alla fine, io ho ancora una possibilità”.

In conclusione: “Se sono disposto a far passare Norris? Se questo dovesse essere il caso, potrebbe accadere, ma la gara domani sarà molto lunga“.