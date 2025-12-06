GP Abu Dhabi, qualifiche: “Super Max” conquista la pole

Ufficialmente terminate le qualifiche del GP di Abu Dhabi: come sono andate

Cala definitivamente il sipario sulle ultime qualifiche di questa stagione 2025. Delle qualifiche, quelle di Abu Dhabi, che permetteranno di aprire in modo più concreto le scommesse sul titolo. Occhi tutti puntati, infatti, sui tre contendenti. La distanza tra Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri è di pochi punti e le tre sessioni di oggi sono sicuramente un’occasione importante per avere più possibilità di conquistare il titolo.

Sessione amara per Hamilton

La maggior parte dei piloti opta di iniziare la prima sessione di qualifiche con delle mescole soft. Strategia non utilizzata da Leclerc e Gasly, che scelgono invece pneumatici medi. Attenzione anche su Lewis Hamilton, per diversi anni protagonista nei finali di Abu Dhabi. Buona Q1 per Oliver Bearman. Ottimo andamento anche della Sauber, la prima a segnare un crono in pista. Tempi cancellati sia per Colapinto che per Gasly. Entrambi i piloti dell’Alpine non riescono a raggiungere la Q2. Dal primo al diciassettesimo solo 4 decimi. Il crono più veloce della prima sessione è di Oscar Piastri con 1:22.605. Dietro di lui Verstappen. Oltre alle due Alpine, gli eliminati della Q1 sono: Hulkenberg, Albon ed Hamilton.

Verstappen non aspetta, ed è il primo a scendere in pista durante la seconda sessione. Strategia diversa, invece, quella di Lando Norris che inizia il suo giro a nove minuti dal termine. Piastri, con mescola usata, sembra essere riuscito a conquistare nuovamente confidenza con la vettura. Sfortunata Q2 per Bearman, fuori per 7 millesimi. Incredibile Yuki Tsnuoda. Il pilota giapponese si salva all’ultimo secondo e permette a entrambe le monoposto Red Bull di partire tra le prime dieci nel Gran Premio di domani. Problemi alla parte posteriore della vettura per Kimi Antonelli, che domani partirà in 14esima posizione. Eliminati della Q2: Stroll, Antonelli, Lawson, Sainz e Bearman.

Verstappen in pole

Problemi al posteriore anche per la Ferrari di Leclerc. Nonostante ciò, però, il monegasco domani partirà dalla quinta casella. Grazie alla scia di Yuki Tsunoda, Verstappen migliora sempre di più il suo tempo. Il quattro volte iridato conquista la pole (1:22.207). Dietro di lui le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Russell la mette quasi a muro a fine sessione. Un errore che gli è costato la terza posizione: il pilota della Mercedes, infatti, domani partirà quarto. Appena dietro il podio. Quinta posizione per Leclerc. Con la pole di oggi, Max Verstappen chiude l’anno diventando il pilota con il maggior numero di pole position della stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)