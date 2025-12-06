GP Abu Dhabi, Verstappen: “per domani mi serve un po’ di fortuna”

Max Verstappen conquista la pole position al GP di Abu Dhabi

Max Verstappen conquista la pole al GP di Abu Dhabi. Nel circuito di Yas Marina si sono appena concluse le ultime qualifiche della stagione. A partire dalla prima posizione nell’ultima gara del campionato troviamo Max Verstappen. A concludere il podio troviamo i due piloti McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Il pilota olandese ci prova fino all’ultimo e si porta a casa l’ottava pole della stagione. Verstappen conquista la prima fila con un crono di 1’22’297 che gli permette di arrivare davanti al suo rivale leader del campionato, Lando Norris. Un risultato importantissimo che potrebbe non bastare nella corsa per il quinto titolo.

Con il pilota britannico leader a 16 punti di distanza, finendo entrambi nelle posizioni di partenza a vincere il mondiale sarebbe il numero 4. Al quattro volte iridato, servirebbe che Norris arrivasse al quarto posto per vincere il quinto mondiale consecutivo.

Mr. Saturday in 2025 Eighth Pole of the season #F1 || #AbuDhabiGP pic.twitter.com/VPQG1E0fKG — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 6, 2025

Le dichiarazioni di Verstappen

Max Verstappen ottiene con un giro perfetto la quarantottesima pole in carriera, al GP di Abu Dhabi. “Nel Q2 ho usato le gomme usate e mi sentivo bene. Nel Q3 la pista è migliorata e questo ci ha permesso di trovare tempo. Sono molto felice di essere in prima posizione è l’unica che possiamo fare. Dovevamo cercare di trarre il massimo da quello che avevamo”, ha dichiarato l’olandese ai microfoni.

Verstappen come spesso accade, non è riuscito a trovarsi subito a suo agio con la monoposto questo weekend. “Abbiamo dovuto tentare a indovinare per il miglioramento in qualifica. La temperatura scende tanto e non sei mai sicuro che i cambiamenti che porti funzioneranno. Ma quello che abbiamo cambiato mi ha aiutato a sentirmi meglio”

Con il suo rivale, Norris che parte in seconda posizione ottenere il titolo non sarà semplice. Al pilota britannico infatti basterebbe un podio per diventare campione del mondo. “Vedremmo cosa potremmo fare. Io cercherò di vincere la gara, ma dovremmo pure fare i punti necessari per vincere il campionato. Avrò bisogno di un po’ di fortuna”, ha concluso Verstappen.