GP Abu Dhabi, Norris: “Deluso di non essere in pole”

Norris partirà dalla seconda casella nel GP di Abu Dhabi, alle spalle di Verstappen e davanti al compagno di squadra Piastri

Lando Norris ha conquistato il secondo miglior tempo nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi, piazzandosi alle spalle di un solido Max Verstappen e davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Nonostante l’ennesima magia firmata dal quattro volte campione, il pilota McLaren ha mantenuto i nervi saldi nel momento decisivo, mettendo insieme un giro incisivo, che gli è valso un posto in prima fila.

Norris a un passo dal titolo, ma la sfida non è ancora finita…

Forte dei suoi 12 punti di vantaggio, domani Lando potrà affrontare la gara con relativa serenità: un terzo posto gli basterebbe per laurearsi matematicamente campione del mondo. Max, invece, sarà costretto a vincere per mantenere vive le sue speranze. Ma non è l’unico a cui dovrà prestare attenzione: negli specchietti retrovisori dovrà guardarsi anche da Oscar Piastri, ancora in lotta per il titolo, che proverà a inserirsi nella battaglia, salvo eventuali ordini di scuderia.

Lando: “È dura non essere in pole, ma punto comunque alla vittoria”

Eppure, il pilota britannico non ha nascosto una punta di rammarico per non aver conquistato l’ultima pole stagionale. Soprattutto sapendo che a farlo è stato il suo diretto rivale. “È dura” – ha ammesso al parco chiuso – “Max ha fatto un ottimo lavoro, e le congratulazioni vanno a lui. Noi abbiamo dato il massimo, e penso che il mio giro sia stato piuttosto buono. Quindi sono contento di questo, ma allo stesso tempo dispiaciuto di non essere in pole questo weekend. Non siamo stati abbastanza veloci, ma domani cercheremo di rifarci“.

Resta ora da capire quale approccio adotterà in gara: giocherà d’attacco o si limiterà a gestire e a capitalizzare il risultato? La partenza dalla prima fila gli garantisce, senza dubbio, una posizione comoda e favorevole. “Arriverà il momento di pensarci” – ha commentato Lando – “Per ora sono solo deluso di non essere in pole. L’obiettivo, però, resta lo stesso: provare a vincere“.