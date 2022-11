GP Abu Dhabi, Leclerc: “Ho dato il 110%”

Dopo un ottimo avvio di stagione, la Ferrari e Leclerc hanno vissuto una brusca battuta d’arresto. Il sogno del mondiale, che a Maranello aspettano dal 2007, è sfumato relativamente presto. Una Red Bull imbattibile e qualche errore di troppo hanno compromesso la stagione 2022. Di certo, però, non si sono mai arresi. Anche oggi, Leclerc ha lottato fino all’ultimo giro per battere Perez.

Il GP di Abu Dhabi ha mostrato ancora una volta la stoffa di cui è fatto Leclerc. L’ottima partenza e la buona gestione delle mescole hanno permesso al monegasco di fare la differenza e riuscire a conquistare il titolo di vice Campione. Al termine della gara ha ammesso: “Ho dato il 110% dal primo all’ultimo giro onestamente. È stata una gara perfetta per noi perchè non potevamo fare molto di più. Sapevo che l’unica possibilità per noi, per battere Checo, fosse usare una strategia diversa e uan gestione di gomme migliore. Siamo riusciti a fare uan sola sosta e di questo sono molto contento”.

Il GP di Abu Dhabi mette un punto a una stagione lunga e ricca di avvenimenti, ma la Formula 1 non finisce qui. I team dovranno lavorare sodo durante la pausa invernale per arrivare pronti al mondiale 2023. Anche Leclerc si proietta già al futuro, sperando di poter fare il prossimo passo avanti insieme alla Ferrari.

“Sono felice di essere arrivato secondo in campionato, ma spero l’anno prossimo potremo salire ancora di un gradino per poter lottare per il campionato. Considerando dove eravamo lo scorso anno abbiamo fatto un grosso passo avanti. Siamo migliorati verso la fine della stagione in termini di strategia, ma dobbaimo ancora lavorare sul passo gara perchè la domenica soffriamo un po’. Stiamo spingendo e continueremo a farlo durante l’inverno per guadagnare terreno”, ha così concluso.

